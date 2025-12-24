Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η Αστυνομία συστήνει στο κοινό μέτρα προστασίας μας από τις κλοπές και τις διαρρήξεις κατά την εορταστική περίοδο, ενώ δημοσιοποιεί σχετικό ενημερωτικό διαφωτιστικό υλικό στην ιστοσελίδα της. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις δράσεις του Τμήματος Καταπολέμησης Εγκλήματος και του Γραφείου Πρόληψης Εγκλήματος.

Αντιγράφω, λοιπόν, μερικά μόνο από τα μέτρα που προτείνει: «Κλειδώνετε πάντοτε τις πόρτες και τα παράθυρα όταν απουσιάζετε από το σπίτι, ακόμη και για μικρό χρονικό διάστημα. Κλείνετε τα παραθυρόφυλλα και τις κουρτίνες, ώστε να μην μπορούν οι διαρρήκτες να δουν τι υπάρχει μέσα στο σπίτι σας. Μην ανοίγετε ποτέ την πόρτα χωρίς να βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τον επισκέπτη. Ελέγξτε ποιος χτυπά την πόρτα από το “μάτι” ή μέσω θυροτηλεφώνου/ θυροτηλεόρασης. Αποφεύγετε να δίνετε κλειδιά σε άτομα που καθαρίζουν το σπίτι σας ή άλλα άγνωστα πρόσωπα. Μην αφήνετε δεύτερο κλειδί κάτω από γλάστρες ή χαλάκια. Μην αφήνετε τα κλειδιά της κατοικίας σας στο αυτοκίνητό σας όταν το πηγαίνετε για πλύσιμο, επισκευή ή συντήρηση. Μην γνωστοποιείτε στον κοινωνικό και επαγγελματικό σας περίγυρο, πληροφορίες για περιουσιακά στοιχεία που έχετε στο σπίτι σας. Υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο η πληροφορία να φτάσει και σε διαρρήκτη. Μην αφήνετε ποτέ μεγάλα χρηματικά ποσά στο σπίτι. Χρυσαφικά και άλλα πολύτιμα αντικείμενα, είναι προτιμότερο να φυλάγονται σε χρηματοκιβώτιο ή θυρίδες, ανάλογα με την αξία τους. Επίσης, καλό θα ήταν να τα έχετε φωτογραφίσει για αναγνώριση, σε περίπτωση που χρειαστεί. Εάν κατοικείτε σε πολυκατοικία, βεβαιωθείτε ότι η κεντρική της είσοδος παραμένει κλειστή και ότι δεν μπορούν να εισέλθουν άτομα που δεν έχουν σχέση με τον χώρο. Στην είσοδο του διαμερίσματός σας, εγκαταστήστε συμπαγή πόρτα εισόδου και κλειδαριά που παρέχει υψηλά επίπεδα ασφαλείας. Μια καλή περίφραξη προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια στην κατοικία σας».

Εντάξει, σκέφτομαι ότι σήμερα, με την εγκληματικότητα να έχει γίνει μέρος της καθημερινής ζωής, δεν προκαλούν έκπληξη οι αστυνομικές συστάσεις, για το πώς μπορούμε να μετατρέψουμε το σπίτι μας σε …πολεμικό κάστρο και σε …κλειδαμπαρωμένη φυλακή. Μου έκανε, όμως, ιδιαίτερη εντύπωση ένα από τα τελευταία μέτρα προστασίας μας, που περιλαμβάνονται στον αστυνομικό κατάλογο: «Προσπαθήστε να γνωρίσετε τους γείτονές σας και να καλλιεργήσετε με αυτούς σχέση εμπιστοσύνης και αλληλοϋποστήριξης». Αναρωτιέμαι, όμως, πώς να γνωρίσουμε τους γείτονες μας και πώς να καλλιεργήσουμε με αυτούς σχέση εμπιστοσύνης και αλληλοϋποστήριξης; Μέσα στη δυστοπική κοινωνία της καχυποψίας που περιγράφει το ενημερωτικό υλικό της Αστυνομίας,το πιθανότερο είναι να τους υποψιαζόμαστε και να τους φοβόμαστε ότι …θα διαρρήξουν το σπίτι μας με την πρώτη ευκαιρία!