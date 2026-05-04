Η κακόβουλη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) αποτελεί πλέον μια από τις σοβαρότερες απειλές για τον τραπεζικό τομέα, επαναπροσδιορίζοντας το τοπίο της απάτης και της κυβερνοασφάλειας. Οι επιτιθέμενοι χρησιμοποιούν προηγμένα μοντέλα AI για να δημιουργήσουν πιο εξελιγμένες επιθέσεις, προκαλώντας πανικό στις τράπεζες, οι οποίες αυξάνουν τους ελέγχους τους. Η Κεντρική Τράπεζα στην ετήσια έκθεση 2025 αναφέρει ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις, η αυξανόμενη χρήση της τεχνολογίας σε υβριδικές απειλές, ο ανταγωνισμός μεταξύ οργανωμένων φορέων και κρατών για την επιρροή στον κυβερνοχώρο, καθώς και η ραγδαία πρόοδος της τεχνητής νοημοσύνης, οδηγούν σε σημαντική ενίσχυση των κινδύνων τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Οι κίνδυνοι παραμένουν υψηλοί και πολύπλοκοι, ενισχυμένοι από την κακόβουλη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Οι κυριότερες απειλές προέρχονται από εσωτερικές αδυναμίες, (όπως ανεπαρκείς πολιτικές ασφάλειας και εσωτερικοί έλεγχοι) και εξωτερικές απειλές, όπως phishing, ransomware και DDoS επιθέσεις. Η επιχειρησιακή ανθεκτικότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος καθίσταται κρίσιμη, έναντι συστημικών κραδασμών και κινδύνων που απορρέουν από τρίτους παρόχους υπηρεσιών (third-party risk). Κατά το 2025, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση, καταγράφηκε σημαντική αύξηση σοβαρών περιστατικών που σχετίζονται με τρίτους παρόχους, ορισμένα εκ των οποίων είχαν διασυνοριακές επιπτώσεις και επηρέασαν, σε περιορισμένο βαθμό, και εγχώρια ιδρύματα. Τα περιστατικά από τρίτους παρόχους τριπλασιάστηκαν σε σχέση με το 2024, αντιπροσωπεύοντας άνω του 60% των συνολικών αναφορών. Αντίθετα, δεν καταγράφηκαν περιστατικά κυβερνοεπιθέσεων με σοβαρές επιπτώσεις. Ωστόσο, όπως αναφέρει η Κεντρική Τράπεζα, δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού, καθώς οι κίνδυνοι παραμένουν πολυδιάστατοι και ενισχύονται από την εξέλιξη και την κακόβουλη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Εποπτικές προτεραιότητες

Η ΚΤΚ επιδιώκει, σύμφωνα με την έκθεση, έγκαιρη και στοχευμένη εποπτεία σε μικροπροληπτικό και μακροπροληπτικό επίπεδο, με σκοπό την πρόληψη τόσο μεμονωμένων όσο και συστημικών κινδύνων. Το 2025, η εποπτεία ΤΠΕ επικεντρώθηκε στην υλοποίηση των ρυθμιστικών, εποπτικών και τεχνικών ενεργειών για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού DORA, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο 2025 και εισάγει ενισχυμένο πλαίσιο ψηφιακής επιχειρησιακής ανθεκτικότητας για τις χρηματοοικονομικές οντοτήτες στην ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό: πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά η ετήσια συλλογή και ανάλυση μητρώων πληροφοριών σχετικά με υπηρεσίες ΤΠΕ που παρέχονται από τρίτους παρόχους, με στόχο τον εντοπισμό συγκεντρώσεων και κρίσιμων εξαρτήσεων. Επίσης διενεργήθηκαν στοχευμένες επιτόπιες επιθεωρήσεις, βάσει κινδύνου, σε πιστωτικά ιδρύματα και ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος με σκοπό την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων ΤΠΕ και τρίτων παρόχων.

Πέραν τούτου, καταγράφηκε η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης από εποπτευόμενα ιδρύματα, ενώ μέσω του κόμβου καινοτομίας, ενισχύθηκε ο διάλογος με φορείς καινοτόμων τεχνολογιών κατανεμημένου καθολικού για βαθύτερη κατανόηση των σχετικών οφελών και κινδύνων.

Για το 2026, οι στόχοι και οι εποπτικές προτεραιότητες της ΚΤΚ στους τομείς των κινδύνων πληροφορικής και της κυβερνοανθεκτικότητας επικεντρώνονται στη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής του κανονισμού DORA από τα εποπτευόμενα ιδρύματα και στην έγκαιρη αντιμετώπιση τυχόν ελλείψεων που ενδέχεται να ανακύψουν κατά τη διαδικασία προσαρμογής. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην ενίσχυση της ετοιμότητας για τη διαχείριση κυβερνοσυμβάντων και στη συνολική ενδυνάμωση της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας, καθώς και στην προώθηση ενός εθνικού πλαισίου συντονισμού για την αντιμετώπιση συστημικών περιστατικών με πιθανές διασυνοριακές επιπτώσεις. Παράλληλα, προτεραιότητα αποτελεί η συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση του κινδύνου που προέρχεται από τρίτους παρόχους, με ιδιαίτερη έμφαση στη χαρτογράφηση κρίσιμων εξαρτήσεων και στη διασφάλιση της ορθής διαχείρισης του third party risk από τα εποπτευόμενα ιδρύματα. Επιπλέον σημειώνεται, η ΚΤΚ θα συνεχίσει να αξιολογεί τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης και άλλων αναδυόμενων τεχνολογιών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, εστιάζοντας τόσο στις ευκαιρίες που δημιουργούν όσο και στους νέους κινδύνους που ενδέχεται να ανακύψουν στο εποπτικό περιβάλλον.

Παραχαραγμένα και κίβδηλα ευρώ

Δεν είναι μόνο η ηλεκτρονική απάτη αλλά και τα παραχαραγμένα τραπεζογραμμάτια και κίβδηλα κέρματα ευρώ που εντοπίστηκαν στην Κύπρο. Κατά τη διάρκεια του 2025, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση, εντοπίστηκαν εντός κυκλοφορίας 670 παραχαραγμένα τραπεζογραμμάτια ευρώ διαφόρων αξιών, έναντι 572 το 2024. Το τραπεζογραμμάτιο των €50 αποτέλεσε το συχνότερα παραχαραγμένο, αντιπροσωπεύοντας το 45,4% του συνόλου. Από τα παραχαραγμένα τραπεζογραμμάτια που αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία, 43,7% εντοπίστηκε από την ιδιωτική εταιρεία που διενεργεί επεξεργασία για λογαριασμό των ΑΠΙ, καθώς και από τα ίδια τα πιστωτικά ιδρύματα. Σε ό,τι αφορά στα κίβδηλα κέρματα ευρώ, εντοπίστηκαν 1.737 τεμάχια διαφόρων αξιών (2024: 645), με την πλειονότητά τους να αφορά κέρματα ονομαστικής αξίας €2.