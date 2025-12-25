ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ σήμερα. Μεγάλη γιορτή της χριστιανοσύνης, γιορτή της χαράς, της αγάπης και της προσδοκίας. Γιορτή της ελπίδας. Αυτή την ελπίδα που έχει φέρει η γέννηση του Θεανθρώπου, κρατάμε πάντα και θέλουμε να την μετουσιώσουμε σε πράξη ζωής . «Χριστός γεννάται, δοξάσατε… Χριστός επί γης, υψώθητε».

ΣΕ μια δύσκολη περίοδο που διανύει η ανθρωπότητα, δεν έχουμε την πολυτέλεια παρά να είμαστε αισιόδοξοι. Αισιοδοξία έναντι της μιζέριας και της απαισιοδοξίας. Δυστυχώς, στον κόσμο η βία παραμένει παρούσα. Οι διαφορές επιλύονται με πόλεμο. Μπαίνει σε δεύτερη μοίρα η διπλωματία. Την ίδια ώρα, ροές μεταναστών, που εργαλοποιούνται από κράτη, δεν σταματούν και επιβεβαιώνουν πως θα συνεχισθούν όσο οι κρίσεις, οι συγκρούσεις θα παραμένουν.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ σήμερα. Μεγάλη γιορτή. Και το μήνυμα δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στις ευχές. Θέλουμε μια καλύτερη ζωή, με ασφάλεια και με σεβασμό στο συνάνθρωπο. Είναι γιορτή της ειρήνης και της αλληλεγγύης, που γεννά προσδοκία και ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο, το οποίο τόσο πολύ το χρειάζεται η ανθρωπότητα. Ιδιαίτερα σε δύσκολες περιόδους.

ΟΙ άνθρωποι έχουν ανάγκη από ασφάλεια, ειρήνη, καλύτερο περιβάλλον, καλύτερες συνθήκες ζωής. Χρειάζεται αντίδοτο στην ανασφάλεια για αντιμετώπιση των κάθε λογής πολέμων. Συμβατικών και μη.

ΣΤΗΝ Κύπρο ζούμε, βιώνουμε πενήντα ένα χρόνια, συνεχιζόμενης κατοχής. Εισερχόμαστε στον 52ο χρόνο κατοχής εδαφών μας από την κατοχική Τουρκία. Ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι τέλους. Ο στόχος παραμένει ένας: Μια πατρίδα χωρίς στρατό κατοχής και με σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ένα μέλλον ευρωπαϊκό που η λειτουργία του κράτους να είναι εναρμονισμένη με το κοινοτικό κεκτημένο και να στηρίζεται στις δημοκρατικές Αρχές. Αυτό είναι ευθύνη της ηγεσίας, των πολιτών.

Η Κυπριακή Δημοκρατία, το κοινό σπίτι Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, Μαρωνιτών και Αρμενίων, άντεξε παρά τις μεγάλες δυσκολίες, τα πέτρινα χρόνια που βιώσαμε και βιώνουμε και παραμένει το μόνο όχημα, που οδηγεί προς το μέλλον. Είναι το μέλλον.

ΗΜΕΡΑ χαράς τα Χριστούγεννα. Η γέννηση του θεανθρώπου αποτελεί μόνιμη ελπίδα και φωτεινή οδός για να εκπληρώσουμε τους στόχους μας. Ημέρα που προσφέρει την ευκαιρία σε όλους μας να αναδείξουμε την ανάγκη για μια καλύτερη ζωή, με ασφάλεια και με σεβασμό στο συνάνθρωπο.

Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ έχει τη δύναμη να δημιουργήσει συνθήκες ενός καλύτερου μέλλοντος. Να παλέψουμε γι΄ αυτό και να κερδίσουμε το στοίχημα. Να αφήσουμε πίσω μας πολέμους, κρίσεις και μιζέρια. Μπορούμε, φτάνει να το επιδιώξουμε, να το θέσουμε ως στόχο ζωής.

Καλά Χριστούγεννα!