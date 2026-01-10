Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτοί που δημοσίευσαν το σκανδαλώδες βίντεο δεν το έκαναν από αγάπη και για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Εχθρικά και κακοπροαίρετα το έκαναν.

Ούτε υπάρχει αμφιβολία ότι το βίντεο των οκτώ λεπτών μπορεί να είναι και οκτώ ωρών και μονταρίστηκε για να προβληθούν μόνο εκείνα που ήθελαν να προβληθούν. Έτσι γίνεται με όλα τα βίντεο συνομιλιών. Ούτε υπάρχει αμφιβολία ότι η διοχέτευση του βίντεο από εκείνους που το παρήγαγαν μπορεί να ενταχθεί σε αυτό που λένε «υβριδικό πόλεμο» εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ακόμα κι αν όλα αυτά θεωρηθούν δεδομένα και παραδεκτά, τίποτα δεν αθωώνει και δεν απαλλάσσει το προεδρικό και τους πρωταγωνιστές αυτών των συνομιλιών από την ευθύνη έναντι αναφερόμενων φαινομένων διαφθοράς, διαπλοκής, έκνομων χρηματοδοτήσεων. Ούτε αναιρούνται τόσο εύκολα όσα προσβλητικά αναφέρονται προσωπικά για τον Νίκο Χριστοδουλίδη και πολύ περισσότερο για τον θεσμό του Προέδρου. Έστω και αν λέχθηκαν «εκτός πλαισίου», όπως λένε οι ίδιοι. Ακόμα κι αν σε άλλο πλαίσιο, μιλούν για τον Νίκο, ως να είναι η παρέα της πιλόττας στον καφενέ του χωρκού τους και κάνουν μπίζνες επειδή ακριβώς είναι φιλαράκια και μιλούν μαζί του πρωί, μεσημέρι, βράδυ.

Εκτός αν αποδειχθεί ότι δεν τα είπαν αυτά, ότι έγινε μοντάρισμα λέξη με λέξη από άσχετες προτάσεις τους για να εμφανιστεί, για παράδειγμα, η φράση: «Είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Μου τηλεφωνεί συχνά. Με εμπιστεύεται» (Λακκοτρύπης). Ή «είναι σαν την φιλενάδα μου», «τον βλέπω κάθε δυο βδομάδες» (Χρυσοχόος). Ή «εμείς είμαστε οι βασικοί. Οι δύο βασικές επαφές εδώ, στο Μέγαρο, δίπλα στον Πρόεδρο» (Χαραλάμπους). Αυτό που εμφανίζεται είναι ότι τα λένε αυτά σε ξένους επενδυτές για να τους πείσουν ότι θα βοηθήσει την επένδυσή τους η προσωπική σχέση τους με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Παρουσιάζουν τον Πρόεδρο ως διαπλεκόμενο και ότι τον χειραγωγούν. Δίνουν, δηλαδή, μια εικόνα ότι γύρω από τον Πρόεδρο είναι αυτοί «οι βασικοί», που διαχειρίζονται έναν μηχανισμό που μανιπουλάρει τον Πρόεδρο. Και μόνο, που μιλούν με αυτό τον τρόπο είναι ντροπιαστικό και για τον Πρόεδρο και για τους ίδιους και για τη Δημοκρατία μας. Ακόμα κι αν πρόκειται για «συρραφή φράσεων», όπως λέχθηκε εξ αρχής, η ουσία είναι ότι τα πρόσωπα που μιλούν και οι φράσεις που λένε είναι αληθινά, δεν έβαλαν στο στόμα τους φράσεις που δεν είπαν.

Αυτά φυσικά αφορούν το πολιτικό και το ηθικό μέρος του νέου μας σκανδάλου. Για όσα αφορούν φαινόμενα παρανομίας, που απορρέουν ή υπονοούνται, το ανησυχητικό είναι ότι η κυβέρνηση θεωρεί ότι αρκούν οι διαβεβαιώσεις της. Και εστιάζει την προσοχή της καθοδηγώντας την κοινή γνώμη στο να ερευνηθεί και να αποδειχθεί αν το βίντεο είναι προϊόν υβριδικού πολέμου εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι πολύ πιθανό να είναι. Και μάλιστα όχι από αδέσποτους χάκερ, αλλά από κάποια χώρα, που θέλει να τραυματίσει την Κυπριακή Δημοκρατία μόλις ανέλαβε την προεδρία της ΕΕ.

Αυτό, όμως, δεν αναιρεί τις ενδεχόμενες παρανομίες που αναφέρονται. Η Αστυνομία οφείλει να ξεκινήσει ανακρίσεις και να ερευνήσει όσα αναφέρονται. Όπως και η Ανεξάρτητη Αρχή Κατά της Διαφθοράς. Να ερευνηθούν και να δοθούν απαντήσεις για όλα. Και για τα μετρητά στις προεκλογικές. Και για τις συναλλαγές με επιχειρηματίες – επενδυτές. Παρότι, για να πω το ήμαρτον μου, και ειδικά με τον τρόπο που παρουσιάζονται στο βίντεο, αυτά τα βρίσκω ήσσονος σημασίας μπροστά σε όσα αντιθεσμικά αναφέρονται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον κάνουν να φαίνεται διαπλεκόμενος, αλλά και μπροστά στην γενική προσβλητική εικόνα που εμφανίζεται.



Υ.Γ. Η επιπολαιότητα με την οποία μιλούν σε ξένους για τόσο σοβαρά ζητήματα, η χαλαρότητα ως να μιλούν σε στενούς φίλους, είναι επίσης κάτι που πρέπει να ερευνηθεί. Κοινωνικά και πολιτικά. Αν κάποιοι θέλουν πράγματι να μας κάνουν «υβριδικό πόλεμο», θα βρουν εδώ ολοπρόθυμους αφελέστατους αρωγούς.