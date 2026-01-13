Δυο παραιτήσεις προκάλεσε η ιστορία του πολύκροτου βίντεο, το οποίο πριν την ολοκλήρωση της έρευνας, που διεξάγεται σε διάφορα επίπεδα, έχει από κάποιους υιοθετηθεί το περιεχόμενο.

Πρόκειται προφανώς για μια σοβαρή υπόθεση, που δεν μπορεί να πέσει στα μαλακά, γι’ αυτό και η οδός της πλήρους διερεύνησης είναι μονόδρομος. Ώστε να δοθούν όλες οι απαντήσεις. Και για το περιεχόμενο και για τα όσα ειπώθηκαν ή παρουσιάσθηκαν να έχουν λεχθεί. Η διερεύνηση ξεκίνησε. Κάποιοι υιοθέτησαν αμέσως το περιεχόμενο του βίντεο ως γνήσιο. Το αντιμετώπισαν ως ένα γεγονός, που δεν συνδέεται με τη χρονική στιγμή, κατά την οποία έχει επιλεγεί να δημοσιοποιηθεί. Οι προσεγγίσεις αυτές γίνονται στη βάση πολιτικών κριτηρίων και είναι απόλυτες. Απόλυτες και ισοπεδωτικές.

Το τι ισχύει θα πρέπει, λοιπόν, να αναμένουμε να φανεί από τα αποτελέσματα των ερευνών, που πλέον προχωρούν παράλληλα εντός και εκτός Κύπρου. Είναι, ωστόσο, ίδιον σε αυτή τη χώρα, να προλαβαίνουμε τα αποτελέσματα ερευνών και κάποιοι να καταδικάζουν ή και να αθωώνουν ανθρώπους.

Η παραίτηση της Πρώτης Κυρίας, Φιλίππας Καρσερά Χριστοδουλίδη από τη Διαχειριστική Επιτροπή του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης (ΑΦΚΣ) δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. Ήταν προφανώς τα τελευταία γεγονότα, τα οποία την οδήγησαν στην απόφαση. Η ίδια έκανε λόγο για «μια ανελέητη επίθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με διασπορά ψευδών ειδήσεων, δυσφημιστικών σχολίων και ισχυρισμών αδικημάτων από προσωπικούς λογαριασμούς, επώνυμους και ανώνυμους». Αυτά τα παρακολουθούμε όλοι. Και δεν είναι θέμα άποψης η δυσφήμιση κανενός. Ο Φορέας συγκροτήθηκε το 2015, ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης, που οδήγησε στη λειτουργία Κοινωνικών Παντοπωλείων (αυτό να μην το ξεχνάμε). Συγκροτήθηκε με νομοθεσία που ψηφίσθηκε από το Kοινοβούλιο και στη βάση αυτή λειτούργησε. Η Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη δεν είναι πολιτικό πρόσωπο, οι υποχρεώσεις της είναι οι ίδιες με εκείνες των προηγούμενων Πρώτων Κυριών. Ο καθένας, ωστόσο, μπορεί να κρίνει κατά πόσο τυγχάνει και της ίδιας αντιμετώπισης. Και προφανώς δεν τυγχάνει της ίδιας αντιμετώπισης.

Η παραίτηση του διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Χαράλαμπου Χαραλάμπους, συνδέεται με την παρουσία στο βίντεο. Ο κ. Χαραλάμπους ελέγχεται για το γεγονός ότι είχε επαφή και συνομιλία με πρόσωπο που παρουσιάσθηκε ως επενδυτής. Όφειλε να ελέγξει τα πάντα γύρω από το πρόσωπο αυτό -ακόμη και να ήταν «συστημένος»- πριν δεχθεί να συνομιλήσει μαζί του. Πέραν τούτου, σε σχέση με τη συμμετοχή του στο βίντεο εκεί που θα κριθεί, είναι για τα όσα ειπώθηκαν. Αυτά που είπε ο ίδιος. Στην ανάρτησή του κάνει λόγο «για εσκεμμένες παραποιήσεις, επιλεκτικά αποσπάσματα και αναφορές σε διαφορετικό πλαίσιο, καθοδηγούμενη σε παραπλανητικά συμπεράσματα…». Σίγουρα, η παραίτησή του ήταν μονόδρομος, ανεξαρτήτως τι θα δείξουν οι έρευνες.

Υπάρχει και μια άλλη διάσταση στην υπόθεση αυτή, που αφορά το γεγονός ότι το βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε από ανώνυμο λογαριασμό, είναι αγνώστου πατρότητας και «ορφανό». Μπορεί για κάποιους να μην είναι σοβαρός, αλλά προφανώς και δεν μπορεί να υποβαθμιστεί, εκτός κι αν αυτό γίνεται σκοπίμως. Ο χρόνος που δημοσιοποιήθηκε λογικά θα πρέπει να προβληματίζει. Δημοσιοποιήθηκε την επόμενη της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία. Τυχαίο; Συνέπεσε; Όχι, βέβαια.

Και θα πρέπει να μπει στην εξίσωση και μια άλλη παράμετρος. Ότι η Κύπρος δέχεται εσχάτως επιθέσεις από διάφορες πλευρές, ανώνυμες, άγνωστες, που αξιοποιούν παλιά «δοκιμασμένα» υλικά για να στοχοποιήσουν τη χώρα.

Δεν πρόκειται για συνωμοσιολογία, αλλά για μια πραγματικότητα. Κι αυτό, πρέπει να αντιμετωπισθεί συλλογικά. Ανεξαρτήτως, με το τι ειπώθηκε στο βίντεο, που είναι σοβαρό και ερευνάται.