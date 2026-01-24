10,13% έφτασε το ποσοστό του ακροδεξιού-εθνικιστικού κόμματος του ΕΛΑΜ, το οποίο «γεννήθηκε» στα απόνερα της διαβόητης Χρυσής Αυγής στην Ελλάδα, που, ευτυχώς, διαλύθηκε εις τα εξ ων συνετέθη.

> Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Rai για την τηλεόραση του Alpha, με αυτό το ποσοστό το ΕΛΑΜ πλησιάζει αρκετά (μόλις κατά 3,3%!) τα δύο, παραδοσιακά κόμματα της Κύπρου, ΔΗΣΥ (14,3%) και ΑΚΕΛ 13,6%) εν όψει, μάλιστα, των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών τον ερχόμενο Μάιο.

4ο κόμμα, στην ίδια δημοσκόπηση, είναι το νεοσύστατο ΑΛΜΑ του πρώην Γενικού Ελεγκτή, Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Κι από κοντά, στην 5η θέση, η Άμεση Δημοκρατία του ινφλουένσερ, Φειδία Παναγιώτου.

> Το πιο ενδιαφέρον απ’ όλα (δεν θα το πω «έκπληξη» γιατί δεν είναι), το ΔΗΚΟ, έχοντας εκλεγεί 3ο κόμμα σε κάθε κοινοβουλευτική εκλογή από τότε που βγήκε 2ο το 1985, τώρα μένει εκτός της …παραδοσιακής τριάδας και αναπαύεται μοναχικά στην 6η θέση, με ποσοστό 4,9%. Παρ’ όλα αυτά, λέτε να ξαναμπεί σε κυβέρνηση;

7η θέση, με 2,5%, στην πολύ αποκαλυπτική αυτή δημοσκόπηση, καταλαμβάνει το Volt, που κατεβαίνει στις επόμενες εκλογές με καθαρά ευρωπαϊκό στίγμα.

> Η Δημοκρατική Παράταξη (ΔΗΠΑ, του Καρογιάν) και η πάλαι ποτέ ΕΔΕΚ παίρνουν κάτι παραπάνω από 1%. Πού είσαι Γιατρέ;

9% μόνο, των Αμερικανών υποστηρίζει τη χρήση στρατιωτικής βίας από τις ΗΠΑ για την προσάρτηση της Γροιλανδίας και οι αγορές βυθίστηκαν προσωρινά λόγω της σκληρής στάσης του προέδρου Τραμπ. Εν τω μεταξύ, οι Ευρωπαίοι μπορεί να έχουν παρουσιάσει όρους που ο Τραμπ θα μπορούσε να πουλήσει ως νίκη, όπως η πιθανή παραχώρηση στις ΗΠΑ του ελέγχου μικρών τμημάτων της Γροιλανδίας για στρατιωτικές βάσεις.

> Ωστόσο, μένει να δούμε αν ο Τραμπ θα ακολουθήσει αυτή την εκδοχή της συμφωνίας και, ακόμη και αν το κάνει, θα πρέπει να την «πουλήσει» με πειθώ στους Γροιλανδούς. Οι οποίοι καθόλου δεν τους αρέσει η ιδέα ότι θα ξυπνήσουν ένα πρωί και θα τρομάξουν από την αυξανόμενη παρουσία Αμερικανών κομάντος στο ήσυχο νησί τους.

5.002 είναι οι επιβεβαιωμένοι νεκροί έως χθες Παρασκευή, 26η ημέρα των πανεθνικών διαμαρτυριών των απλών πολιτών κατά του θεοκρατικού καθεστώτος του Ιράν, σύμφωνα με συγκεντρωτικά στοιχεία που συγκέντρωσε η HRANA, (Human Rights Activists News Agency)

> Κατά νεότερες πληροφορίες του πρακτορείου, ο αριθμός των θανάτων που βρίσκονται ακόμη υπό διερεύνηση έχει αυξηθεί σε 9.787.Αυτά τα στοιχεία καταγράφηκαν υπό συνθήκες στις οποίες, μόλις μία ημέρα νωρίτερα, οι επίσημες Αρχές, επικαλούμενες σημαντικά χαμηλότερα στοιχεία που φέρεται να εξέδωσε ο Οργανισμός Νομικής Ιατρικής, προσπάθησαν να εδραιώσουν την επίσημη αφήγηση της κυβέρνησης σχετικά με τις δολοφονίες. Ταυτόχρονα, για 3η εβδομάδα τώρα οι Αρχές έχουν μπλοκάρει το διαδίκτυο στο Ιράν.

(*) Κάθε Σάββατο η Στήλη βλέπει τα Πρόσωπα και Προσωπεία μας με τη ματιά των αριθμών. Από την αγγλική «Independent», ο Τραμπ αναρτά μια απίστευτη ΑΙ φωτογραφία του εαυτού του να «καρφώνει» την αμερικάνικη σημαία στο παγωμένο έδαφος της Γροιλανδίας.