Η ΝΕΑ συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη και του κατοχικού ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, θα πραγματοποιηθεί σε μια περίοδο κατά την οποία δεν διαφαίνονται προοπτικές για να προχωρήσει η προσπάθεια.

ΤΑ δεδομένα, που έχουν διαμορφωθεί επιβεβαιώνουν πως οι εξελίξεις φρενάρονται πρωτίστως από την κατοχική πλευρά, που δεν ευνοεί σε αυτή τη φάση την όποια κίνηση στο Κυπριακό για μια σειρά λόγους, ουσίας και εντυπώσεων. Επικαλούνται, πάντως, το γεγονός ότι αυτό το εξάμηνο ασκεί την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Κυπριακή Δημοκρατία και πως το Μάιο θα διεξαχθούν βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Πρόκειται για γεγονότα που προφανώς και δεν επηρεάζουν τις εξελίξεις κι αυτό το έχει ξεκαθαρίσει με τον πλέον σαφή τρόπο η Λευκωσία.

ΤΑ ίδια επιχειρήματα προβάλλονται και από τα Ηνωμένα Έθνη και συγκεκριμένα από την Προσωπική Απεσταλμένη του Γ.Γ. του ΟΗΕ, Μαρία Ανχέλα Ολγκίν. Γι αυτό και έχει διαμηνύσει, διά ενός άρθρου γνώμης που έδωσε στη δημοσιότητα, πως θα επανέλθει το καλοκαίρι, εάν και εφόσον υπάρχει λόγος. Εάν, δηλαδή, σημειωθεί πρόοδος με τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.

ΜΕΧΡΙ τότε θα εργάζονται σε διάφορα επίπεδα οι τεχνοκράτες και οι εκπρόσωποι των εμπλεκομένων. Αυτός είναι ο σχεδιασμός. Και η κ. Ολγκίν θα παρακολουθεί εκ του μακρόθεν τα όσα θα διαδραματίζονται. Αυτή είναι η αποστολή της;

ΠΡΟΦΑΝΩΣ κι όταν επιδιώκει κανείς να προχωρήσει μια προσπάθεια, είναι παρών και όχι εκτός, μακριά. Αλλά αυτό αφορά και τα Ηνωμένα Έθνη. Αφορά, όμως, όλους τους εμπλεκόμενους. Κυρίως όσους θέλουν να προχωρήσει η νέα αυτή προσπάθεια στο Κυπριακό.

ΕΙΝΑΙ σαφές πως οι συναντήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον κατοχικό ηγέτη, όπως η σημερινή, είναι χρήσιμες καθώς, τουλάχιστον, συντηρούν την προσπάθεια. Είναι χρήσιμες γιατί από τις συζητήσεις ενδεχομένως να υπάρξει αποτέλεσμα αν και δεν φαίνεται από τα όσα αναφέρονται και δημόσια. Τουλάχιστον, όμως, υπάρχει επικοινωνία και γίνονται συναντήσεις.

ΤΟΥΤΟ προφανώς και δεν είναι αρκετό. Αλλά είναι τουλάχιστον ένα βήμα, παρά να μην γίνεται τίποτα. Αλλά, επαναλαμβάνουμε, με τις συναντήσεις χωρίς να υπάρχει βούληση από την κατοχική πλευρά δεν οδηγούμαστε πουθενά. Και είναι πρόδηλη η πρόθεση της Άγκυρας και του εγκάθετου της στα κατεχόμενα, ο οποίος παρουσιάζεται να είναι υπέρ της λύσης, αλλά επί της ουσίας δεν είναι.