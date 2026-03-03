«Σήμερα οι δυνάμεις ασφαλείας του Ιράν δολοφονούν στα τυφλά χιλιάδες πολίτες κι αυτό που συμβαίνει στη χώρα μου είναι ένας πόλεμος πλήρους κλίμακας», δήλωσε στα μέσα Ιανουαρίου 2026 σε τηλεοπτική συνέντευξη στο Λονδίνο η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης 2003, Ιρανή δικηγόρος, Σιρίν Εμπαντί (Shirin Ebadi). Η αυτοεξόριστη στη Βρετανία από το 2009 δηλωμένη αντίπαλος των σκληροπυρηνικών ισλαμιστών της πατρίδας της, τους είχε καλέσει από την πρώτη στιγμή του ξεσπάσματος των μαζικών αντικυβερνητικών διαδηλώσεων του Δεκέμβρη 2025 να σταματήσουν να δολοφονούν άοπλους διαδηλωτές που ζητούν δημοκρατία στο Ιράν.

Η Σιρίν Εμπαντί ήταν από τις πρώτες γυναίκες δικαστές στο Ιράν, αλλά το 1979 παύθηκε από το ισλαμιστικό καθεστώς που είχε τότε καταλάβει την εξουσία. Το 2006 όταν ακόμα ζούσε στην Τεχεράνη είχε εκδώσει στο εξωτερικό –στα αγγλικά και στα γερμανικά– το αυτοβιογραφικό βιβλίο της «Iran Awakening» όπου περιγράφει τι σημαίνει μια καλλιεργημένη γυναίκα να εναντιώνεται εκ των έσω σε ένα απάνθρωπο καθεστώς μισογύνηδων κληρικών όπου πολλοί μορφωμένοι άνθρωποι κρύβουν ή καίνε τα βιβλία της βιβλιοθήκης τους που είναι πολιτικά «απαράδεκτα» για το καθεστώς για να προστατευτούν από τις διώξεις της ιρανικής κυβέρνησης. Η Εμπαντί είχε ήδη υποστεί σκληρές πολιτικές διώξεις, αφού το 2000 είχε κλειστεί στη φυλακή για έναν μήνα, γιατί υπερασπιζόταν τα καταπατημένα ανθρώπινα δικαιώματα ιδιαίτερα των γυναικών και των παιδιών στο Ιράν.

Ενώ εκατομμύρια Ιρανοί ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, οι εξουσιαστές της Τεχεράνης συνέχιζαν να προκαλούν τη διεθνή κοινότητα με την ανάπτυξη πυρηνικού προγράμματος, έχοντας για δεκαετίες αναμμένη τη μηχανή του πολέμου γιατί αυτό εδραίωνε την εξουσία τους. «Δημιουργούσαν» εξωτερικούς αντιπάλους, προσπαθώντας να συσπειρώνουν τις μάζες και να προλαμβάνουν εσωτερικές αντιδράσεις ενάντια στην απάνθρωπη διακυβέρνηση. Επένδυαν στο φόβο για να μην τολμήσουν να σηκώσουν κεφάλι οι φιμωμένοι έγκλειστοι αυτής της τεράστιας φυλακής όπου εξευτελίζεται κάθε μέρα η περηφάνια τους και πεθαίνουν τα όνειρα τους…

Εκείνο τον «εσωτερικό πόλεμο» του Δεκέμβρη 2025 που στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες αθώους Ιρανούς πολίτες δολοφονημένους από ένστολους φανατικούς του καθεστώτος, ακολούθησε η κοινή ισραηλινο-αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση της 28ης Φεβρουαρίου 2026 που ακόμα συνεχίζεται και που πέτυχε την εξολόθρευση του ανώτατου ηγέτη της χώρας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και άλλων στελεχών του καθεστώτος.

Η μεγάλη πλειονότητα των πολιτών του Ιράν, ανάμεσα τους βέβαια και η Σιρίν Εμπαντί, προσβλέπουν στην αλλαγή – στη μέρα που θα μπορούν να αγοράζουν, να διαβάζουν και να συζητούν ελεύθερα τα βιβλία τους και όχι να τα κρύβουν και να τα καίνε από τον φόβο των λογοκριτών.