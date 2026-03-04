Η ΚΙΝΗΣΗ της Ελλάδος να αποστείλει τις φρεγάτες FDI «Κίμων» και ΜΕΚΟ «Ψαρά», καθώς και τέσσερα μαχητικά F-16 Viper, στην Κύπρο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιθανές νέες επιθέσεις από το Ιράν ή τη Χεζμπολάχ, συνιστά κίνηση έμπρακτης αλληλεγγύης. Συνιστά έμπρακτη στήριξη προς την Κύπρο.

Η ΑΘΗΝΑ ανταποκρίθηκε στο αίτημα της Λευκωσίας και η παρουσία των φρεγατών και των μαχητικών αεροσκαφών στο νησί θα διαρκέσει όσο και η κρίση. Μέχρι να ξεπεραστεί ο κίνδυνος, για να αποτραπεί η όποια ενδεχόμενη επίθεση δεχθεί η Κυπριακή Δημοκρατία. Πρόκειται για μια σημαντική κίνηση από πλευράς της Ελλάδος και προστατεύει την Κυπριακή Δημοκρατία από πιθανές επιθέσεις. Την προστατεύει από την πιθανότητα κάποιες από τις επιθέσεις από το Ιράν ή τη Χεζμπολάχ (από βάση της οργάνωσης στον Λίβανο), αντί να φθάσουν στον στόχο, που είναι οι βρετανικές βάσεις, να χτυπήσουν άλλες υποδομές στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δυστυχώς, όπως έχουμε επισημάνει και χθες, η Κύπρος μπήκε στο στόχαστρο λόγω των βρετανικών βάσεων στο νησί. Στρέφονται κατά της χώρας μας επειδή υπάρχουν και λειτουργούν οι στρατιωτικές βάσεις. Η Κύπρος δεν εμπλέκεται σε αυτή τη σύγκρουση.

ΕΙΜΑΣΤΕ ευγνώμονες στην Ελλάδα, που ανταποκρίθηκε αμέσως στο αίτημα της Κυβέρνησης της Κύπρου και αποφάσισε να ενισχύσει την αεράμυνα της χώρας μας. Η βοήθεια θα είναι σημαντική, ελπίζοντας ωστόσο, να μη χρειαστεί να επέμβουν. Να μην υπάρξει άλλη επίθεση. Η παρουσία τους, ωστόσο, λειτουργεί αποτρεπτικά.

ΠΡΕΠΕΙ να σημειώσουμε την ευκαιρία, χωρίς αυτό να μειώνει την ελλαδική παρουσία εδώ, ότι στην Αθήνα έσπευσαν να ξεκαθαρίσουν εξαρχής ότι η ενίσχυση της άμυνας της Κύπρου δεν συνδέεται με το Ενιαίο Αμυντικό Δόγμα. Δεν συνιστά εν πολλοίς αναβίωση του Ενιαίου Αμυντικού Δόγματος Ελλάδος και Κύπρου. Το γιατί αυτό χρειάστηκε να διευκρινιστεί είναι προφανές. Αυτό που μετρά αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή είναι η κίνηση για έμπρακτη στήριξη προς την Κύπρο. Γι΄ αυτή την απόφαση, το επαναλαμβάνουμε, είμαστε ευγνώμονες.

ΕΙΝΑΙ σημαντική για την Κύπρο η όποια βοήθεια, στήριξη για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσης στην ευρύτερη περιοχή μας. Ειδικά εκείνη που προέρχεται από την Ελλάδα. Αλλά και από άλλες χώρες, όπως η Γαλλία, που επίσης ανταποκρίθηκε στο αίτημα της Λευκωσίας.