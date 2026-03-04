Στ’ αλήθεια αποφασίζει ο Τραμπ εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής; Είναι δυνατό να είναι τόσο επικίνδυνα τα πράγματα; Ένας μανιακός τύπος στα πρόθυρα των 80, να μπορεί να επηρεάζει τόσο άμεσα τις ζωές δισεκατομμυρίων; Ένας μόνο άνθρωπος με μια παρέα ανισόρροπων και τις ψήφους εκατομμυρίων; Ένας τέτοιος άνθρωπος;

Την Κυριακή είπε ότι η επίθεση στο Ιράν θα κρατήσει τέσσερις – πέντε εβδομάδες. Μετά είπε ότι μπορεί να πάρει και παραπάνω. Πριν λίγες εβδομάδες ήθελε τη Γροιλανδία, γλυκοκοιτάζει Μεξικό και Καναδά. Τον Παναμά. Απήγαγε τον Μαδούρο, δήλωσε νέος πρόεδρος της Βενεζουέλας, πήρε και το Νόμπελ Ειρήνης από την κυρία στην οποία το έδωσαν οι Νορβηγοί.

Και με τους δασμούς κατάφερε να μην ξέρει κανένας εισαγωγέας ή εξαγωγέας αν χρωστά ή αν έχει να παίρνει. Του είπε το Ανώτατο Δικαστήριο πως παρανόμησε και του ακύρωσε τους νέους δασμούς και απλά είπε «ξαναβάζω άλλους». Και ισχύουν.

Φωνάζουν στο Κογκρέσο πως δεν είχε δικαίωμα να επιτεθεί στο Ιράν χωρίς την άδεια τους, αλλά συνεχίζει απτόητος την επίθεση, χέρι-χέρι με τον σερίφη της Μέσης Ανατολής.

Χθες που συναντήθηκε με κάποιον που χρειάστηκε να ψηφίσει δύο φορές η γερμανική Βουλή για να αναλάβει καγκελάριος της Γερμανίας, μάς είπε ότι η στρατιωτική ικανότητα του Ιράν έχει καταστραφεί: «Δεν έχουν ναυτικό, έχει καταστραφεί, δεν έχουν αεροπορία, δεν έχουν αεράμυνα, έχει καταστραφεί».

Και τι περιμένουμε για να τελειώσει ο πόλεμος, αν μη τι άλλο για να μην φάμε κανένα αδέσποτο ντρόουν στο κεφάλι, μίστερ; Γιατί τους βομβαρδίζετε αφού λέτε πως είναι ηττημένοι, ανίσχυροι και άοπλοι; Τι βομβαρδίζετε αφού δεν έχουν ούτε ναυτικό, ούτε αεροπορία; Πώς εκτοξεύουν με τυφλά κτυπήματα πυραύλους και ντρόουν κατά εκατοντάδες, αφού τους αφοπλίσατε, τρομάρα σας;

Ποια πυρηνικά ψάχνετε, αφού τα καταστρέψατε, μάς είπατε, το καλοκαίρι; Και γιατί μιλάτε για πόλεμο 4-5 ή περισσοτέρων εβδομάδων, αφού πριν κλείσουν 7 μέρες λέτε πως γονάτισαν; Και γιατί φοβάστε πως η διάδοχη κατάσταση στο Ιράν ίσως είναι χειρότερη από αυτήν που εξολοθρεύσατε; Μόνο τα κατοικίδιά τους έμεινε να σκοτώσετε.

Γιατί συνεχίζει η διεθνής πολιτική να λειτουργεί ως να μην άλλαξε τίποτε μετά την εκλογή Τραμπ για δεύτερη θητεία; Πώς γίνεται να καταδέχεται ο καγκελάριος της Γερμανίας, έστω αυτός, να κόβει τόσα χιλιόμετρα για να πάει στον Λευκό Οίκο και να συναντήσει αυτόν τον πρόεδρο των ΗΠΑ;

Ο οποίος δηλώνει… σιγά την Ισπανία, θα διακόψω τις εμπορικές σχέσεις μαζί της επειδή δεν μας επέτρεψαν να χρησιμοποιήσουμε τις βάσεις τους για τον πόλεμο στο Ιράν. Τις προάλλες προσπαθούσε να εξευτελίσει τη Γαλλία και τον πρόεδρο της. Έδειχνε στις κάμερες sms που αντάλλαξε με τον Μακρόν. Και κοροϊδεύει δημόσια τον Στάρμερ, που του είπε «όχι» μέχρι να του πει «ναι» για τη χρήση των βρετανικών βάσεων. Για να αμυνθεί ο επιτιθέμενος!

Αν η Γερμανία και ο καγκελάριος της δεν μπορούν -δεν δοκιμάζουν καν- να σώσουν το γόητρο τους και αυτό της ΕΕ, ποιον περιμένουμε να το κάνει;

Αν η Ευρώπη μοιάζει πάλι έτοιμη να στηθεί στα τέσσερα απέναντί του, γιατί εξακολουθούμε να υποκρινόμαστε πως ζούμε σε νορμάλ συνθήκες, σε έναν κανονικό κόσμο; Γιατί μας φταίει μόνο το Ιράν και όχι οι ΗΠΑ;