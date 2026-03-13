ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ και σχεδόν ολοκληρώνονται οι επαναπατρισμοί Κυπρίων από περιοχές που θεωρούνται ότι εμπλέκονται στον εν εξελίξει πόλεμο. Το υπουργείο Εξωτερικών έχει στήσει ένα δίκτυο και υλοποιεί έναν σχεδιασμό εντοπισμού και επαναπατρισμού Κυπρίων. Ξεκίνησε και συνεχίζει την παροχή προξενικής αρωγής προς όλους έχουν επηρεασθεί από τις εξελίξεις και βρίσκονται σε χώρες της περιοχής.

ΑΠΟ την πρώτη στιγμή που ξέσπασε ο πόλεμος, η επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ενεργοποιήθηκε το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων. Είναι το κέντρο που συντονίζει τις προσπάθειες στις οποίες εμπλέκονται κι άλλες υπηρεσίες του κράτους, του Υπουργείου Άμυνας και του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας.

ΟΠΩΣ συναφώς προκύπτει, το υπουργείο Εξωτερικών, σε στενή συνεργασία με τις πρεσβείες μας, που λειτουργούν στις χώρες που επηρεάζονται έχει ξεκινήσει από νωρίς τους επαναπατρισμούς. Και ήταν από τα πρώτα κράτη, που κατάφεραν να απεγκλωβίσουν πολίτες τους και να τους επαναπατρίσουν. Και ήταν δύσκολο το εγχείρημα. Γιατί όλα γίνονται σε αντίξοες συνθήκες. Σε κάποιες χώρες δεν λειτουργούν τα αεροδρόμια, είναι κλειστός ο εναέριο χώρος και οι συμπολίτες μας μεταφέρθηκαν οδικώς σε άλλες γειτονικές χώρες, ώστε να πάρουν το δρόμο της επιστροφής.

ΤΟ Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης εργάζεται 24 ώρες και στην όλη προσπάθεια εμπλέκεται σχεδόν ολόκληρο το προσωπικό του υπουργείου Εξωτερικών. Ο υπουργός Εξωτερικών, η Γενική Διευθύντρια, όλα τα στελέχη, οι διπλωμάτες και οι πρεσβείες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για τον επαναπατρισμό των Κυπρίων. Όσοι έχουν δήλωσει ότι ήθελαν να επιστρέψουν στην Κύπρο, έχουν σε μεγάλο βαθμό επιστρέψει και δηλώνουν απόλυτα ευχαριστημένοι με την ανταπόκριση του κράτους. Οι προσπάθειες συνεχίζονται.

ΕΧΟΥΝ ξεπεράσει τους χίλιους οι Κύπριοι πολίτες, που έχουν επαναπατρισθεί. Αριθμός ιδιαίτερα μεγάλος για το μέγεθος της χώρας ενώ αναμένεται να αυξηθεί όσο διαρκεί και ο πόλεμος.

ΤΟ κέντρο που διαχειρίζεται τις κρίσεις έχει πλέον αποκτήσει εμπειρία καθώς και στο παρελθόν κλήθηκε να αντιμετωπίσει σοβαρές κρίσεις. Και πολέμους αλλά και πανδημία. Και τα αποτελέσματα ήταν θετικά. Ανταποκρίθηκε τις προκλήσεις και δεν άφησε κανένα Κύπρο να ακάλυπτο.

ΕΙΝΑΙ σημαντικό για ένα κράτος, έστω και μικρό, να μπορεί να προστατεύει τους πολίτες του. Να μπορεί να προσφέρει βοήθεια και διευκολύνσεις, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης. Σε περιόδους πολέμων και απειλών.