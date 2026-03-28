«ΔΕΝ μπορεί να ξεχάσουμε την ανθρωπιστική κατάσταση που συνεχίζει να παραμένει κρίσιμη στη Γάζα». Αυτό ανέφερε σε δηλώσεις του χθες ο υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, σημειώνοντας ότι μέσα σε αυτή την περιφερειακή κρίση έφτασε την Πέμπτη στη Γάζα φορτίο ποσότητας περίπου 900 τόνων, μέσω του Σχεδίου Αμάλθεια.

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ Δημοκρατία, δίνει έμφαση στο ανθρωπιστικό πεδίο και στο πλαίσιο αυτό προσπαθεί να διαδραματίσει ως γέφυρα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρύτερης περιοχής. «Εννοούμε και πράττουμε ως προς τούτο, δεν διακηρύσσουμε ανέξοδα και με αδράνεια», είπε ο κ. Κόμπος, σημειώνοντας ότι η χώρα μας δίνει έμφαση στο ανθρωπιστικό πεδίο.Και στο πλαίσιο αυτό συνεργάζεται με διεθνείς Οργανισμούς, που συνδράμουν την προσπάθεια αυτή. Στην προσπάθεια συνδράμουν ΟΗΕ (UNDP, WHO), Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) και Γαλλία, αξιοποιώντας τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΤΟΥΤΟ είναι πολύ σημαντικό για τους συνανθρώπους μας που υποφέρουν. Και τούτο επιτυγχάνεται γιατί στην περιοχή η Κύπρος είναι από τις χώρες, η οποία διατηρεί επαφές με όλους τους βασικούς παίκτες και η παρέμβασή της γίνεται αποδεκτή. Οι καλές σχέσεις ενισχύουν το ρόλο της χώρας μας και μέσω αυτών υλοποιείται και το σχέδιο αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας.

ΤΟ Σχέδιο Αμάλθεια, είναι πρόδηλο ότι παρά τις όποιες δυσκολίες λειτουργεί και προσφέρει σημαντικά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Παλαιστίνιοι κάτοικοι της Γάζας, οι οποίοι ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες, σε μια ισοπεδωμένη περιοχή. Όσοι δεν εγκατέλειψαν την περιοχή, ως αποτέλεσμα του πολέμου, χρειάζονται βοήθεια. Και είναι πολύ σημαντικό να φθάνει κοντά τους. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών το φορτίο περιλαμβάνει ιατρικό εξοπλισμό, θερμοκοιτίδες νεογνών, εξοπλισμό καταφυγίου και ήδη διατροφής.

Η ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ βοήθεια στέλνεται σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο. Ο πόλεμος μεταφέρθηκε αλλού. Εν μέσω κρίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε και όσους συνανθρώπους μας χρειάζονται τρόφιμα και φάρμακα, όπως κι άλλα αγαθά πρώτης ανάγκης. Είναι αναγκαία για την επιβίωσή τους.

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ Δημοκρατία διαχρονικά αναδεικνύει τον ανθρωπιστικό της ρόλο. Δεν εμπλέκεται σε πολέμους, δεν είναι μέρος ποτέ του προβλήματος, αλλά προσπαθεί στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της να προσφέρει βοήθεια. Κι αυτό πράττει με το Σχέδιο Αμάλθεια, για το οποίο πολλά έχουν αναφερθεί στο παρελθόν. Όχι τόσο από τρίτους, όσο από κάποιους στο εσωτερικό.