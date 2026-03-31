ΚΥΠΡΙΑΚΗ Δημοκρατία και Αίγυπτος έχουν υπογράψει μια σημαντική συμφωνία για την ανάπτυξη των κοιτασμάτων στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων των κοιτασμάτων «Κρόνος» και «Αφροδίτη».

ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ από τους Υπουργούς Ενέργειας Κύπρου και Αιγύπτου, στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη και του Προέδρου της Αιγύπτου κ. Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι και το τελετουργικό έγινε, ως γνωστό, στο πλαίσιο του Συνέδριο “EGYPES 2026”, στο Κάϊρο της Αιγύπτου.

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για μια πολύ σημαντική εξέλιξη, που σημειώθηκε σε μια κρίσιμη περίοδο για την περιοχή, αλλά και για τα ενεργειακά, που αφορούν ολόκληρο τον πλανήτη. Κινήσεις αντιμετώπισης των ενεργειακών με μακροπρόθεσμους σχεδιασμούς είναι επιβεβλημένοι και αναγκαίοι. Τα κράτη θα πρέπει να έχουν μακροπρόθεσμους σχεδιασμούς και να τους υλοποιούν.

ΟΠΩΣ επισήμως αναφέρεται με βάση τη Συμφωνία, οι δύο χώρες θα διαπραγματευτούν, μέσω κοινής Επιτροπής που θα συσταθεί, την πώληση του φυσικού αερίου στην Αίγυπτο ή τις κρατικές εταιρείες της Αιγύπτου, με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση των υδρογονανθράκων της Κύπρου, μεταξύ άλλων, για σκοπούς κάλυψης των ενεργειακών αναγκών της γειτονικής χώρας.

ΣΤΟΧΟΣ, όπως συναφώς αναφέρθηκε, είναι προφανώς η μεγιστοποίηση της συνεργασίας μεταξύ των δύο κρατών στον τομέα των υδρογονανθράκων μέσω της διαπραγμάτευσης περισσοτέρων Συμφωνιών για εκμετάλλευση των αποθεμάτων της Κύπρου.

ΤΑ επόμενα βήματα προφανώς πρέπει να γίνουν με γοργούς ρυθμούς, λόγω των εξελίξεων και της επείγουσας ανάγκης, να βρεθούν λύσεις στα ενεργειακά. Έστω κι εάν δεν μπορούν, εκ των πραγμάτων, να υπάρξουν αμέσως αποτελέσματα, πρέπει να προχωρήσουν στην υλοποίηση των συμφωνηθέντων. Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αναμένονται αποτελέσματα το 2027, το αργότερο το 2028.

ΑΙΓΥΠΤΟΣ και Κύπρος διαχρονικά συνδέονται με ισχυρούς δεσμούς. Οι δυο χώρες συνεργάζονται, έχουν κάνει κοινούς βηματισμούς. Αποτελούν αμφότερες πυλώνες σταθερότητας, κι αυτό αναγνωρίζεται ευρέως. Συνεπώς, οι συνεργασίες των δυο, Κύπρου και Αιγύπτου, μπορούν να λειτουργήσουν και υπέρ της περιοχής. Να εξυπηρετήσουν οι συνεργασίες αυτές κι άλλες χώρες, εάν και εφόσον, καλυφθούν οι ανάγκες των συνεργαζόμενων κρατών. Τούτο, βέβαια, δεν συζητείται σε αυτή τη φάση, καθώς άλλες είναι οι προτεραιότητες.

ΠΡΕΠΕΙ να υπενθυμίσουμε ότι η πρώτη ανακάλυψη εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας έγινε το 2011. Και είμαστε στο 2026, χωρίς να γίνει βήμα μπροστά. Συνεπώς η χθεσινή συμφωνία είναι πολύ σημαντική.

