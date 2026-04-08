Από την πρώτη στιγμή, που βγήκε στη δημοσιότητα η «υπόθεση Σάντη», ο Δημήτρης Παπαδάκης διαμαρτυρόταν δημοσίως φωνάζοντας ότι είναι εντελώς αθώος. Ούτε που γνωρίζει τον «κατηγορούμενο» δικαστή, έλεγε, ούτε αντάλλαξε μαζί του μηνύματα.

Έκανε καταγγελία στην Αστυνομία, ανέθεσε σε ειδικό να ερευνήσει την αυθεντικότητα των μηνυμάτων και ήταν τόσο έντονος, που σε έκανε να αναρωτιέσαι αν τον έμπλεξαν άδικα ή αν είναι τόσο μεγάλος ψεύτης. Διότι, τόσα χρόνια δεν έδωσε αυτή την εντύπωση. Άλλωστε τα μηνύματα που φέρεται να αντάλλασσε με τον δικαστή δεν περιέχουν κάτι επιλήψιμο, πέραν του ότι έδειχνε να τον γνώριζε και να τον αποκαλούσε «άρχοντα μου». Θα αποδειχτεί φυσικά αν είναι μεγάλος ψεύτης ή αν θυματοποιήθηκε.

Αλλά, στην περίπτωση που θυματοποιήθηκε, το Άλμα τον θυματοποίησε μια και καλή. Αποφάσισε να τον ακυρώσει εντελώς, ανακαλώντας την απόφασή του να είναι υποψήφιος του κόμματος στις βουλευτικές εκλογές. Παρότι, λέει, «σέβεται απολύτως το τεκμήριο της αθωότητας», για το Άλμα «το θέμα είναι πολιτικό, όχι νομικό» και «η πολιτική σκιά που πλανάται δεν έχει να κάνει με το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά με το τεκμήριο της εμπιστοσύνης με το οποίο ένα Κίνημα οφείλει να περιβάλλει τους υποψηφίους του». Και για τον Παπαδάκη, η σκιά που δημιουργήθηκε «κλονίζει προσωρινά αυτή την εμπιστοσύνη».

Μπορεί με αυτό τον τρόπο το Άλμα και ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης να προστατεύονται από τις σκιές, μπορεί να ενισχύει και την άποψη ότι δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του, αλλά η ψύχραιμη σκέψη λέει ότι η κοινωνία δεν χρειάζεται κόμματα να σπεύδουν να βγάζουν την ουρά τους απέξω. Και χωρίς κανένας να κατηγόρησε το Άλμα ή τον Οδυσσέα σε αυτή την υπόθεση. Πέρα φυσικά από τους επιπόλαιους των κοινωνικών δικτύων, που δικάζουν και καταδικάζουν χωρίς να σκέφτονται. Η κοινωνία χρειάζεται κόμματα να την καθοδηγούν ψύχραιμα και υπεύθυνα, ακόμα κι αν έχουν πολιτικό κόστος. Και να μη θυματοποιούν ανθρώπους επειδή κάποιος έγραψε κάτι και προκάλεσε σάλο. Τα κόμματα δεν μπορούν να πολιτεύονται με βάση τον σάλο.

Αντιληπτή η διαδικαστική δυσκολία, μια και είναι σύντομα οι εκλογές. Αλλά, τι προέχει; Η δυσκολία του κόμματος; Το ότι υπάρχει πιθανότητα να αποκεφαλίζεται ένας άνθρωπος με βάση την «πολιτική σκιά» δεν έχει σημασία; «Αν δεν το πράτταμε δεν θα μπορούσαμε να ζητούμε πλήρη διερεύνηση αυτής της πολύ σοβαρής υπόθεσης», εξήγησε ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή. Μα, οι πάντες ζητούν πλήρη διερεύνηση, ακόμα και οι ίδιοι οι «κατηγορούμενοι», πόσω μάλλον ένα κίνημα, που έχει προμετωπίδα την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Εξάλλου, πρόκειται για υπόθεση που τόσο πολύ απασχολεί την κοινή γνώμη, που αναγκαστικά θα ξεκαθαρίσει πολύ σύντομα. Όχι το ποιοι είναι ένοχοι και ποιοι αθώοι, αυτό θέλει χρόνο, αλλά θα ξεκαθαρίσει πρώτα και σύντομα αν υφίσταται υπόθεση ή αν είναι αποκύημα νοσηρής φαντασίας. Το Άλμα θα μπορούσε να περιμένει λίγες μέρες να ξεκαθαρίσει αυτό το πρώτο στάδιο πριν πάρει τις αποφάσεις του για να μη συμβάλει κι αυτό στην ενδεχόμενη ανθρωποφαγία. Διότι, άσχετα τι πιστεύει η κοινή γνώμη και ο όχλος του διαδικτύου, ένα κόμμα που πολιτεύεται με σοβαρότητα λαμβάνει υπόψη όλα τα ενδεχόμενα.

Το ανάλογο προηγούμενο είναι η αφαίρεση του Νίκου Σύκα από το ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ. Αλλά εκεί υπήρχε συγκεκριμένη υπόθεση, συγκεκριμένη καταγγελία από συγκεκριμένο πρόσωπο. Εδώ, τι υπάρχει, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον Παπαδάκη; Όντως, λοιπόν, «το θέμα είναι πολιτικό, όχι νομικό». Και στα πολιτικά θέματα χρειαζόμαστε πολιτικές αποφάσεις, που θα ικανοποιούν την ανάγκη για πραγματική κάθαρση, όχι αποφάσεις που θα ικανοποιούν το διαδίκτυο.