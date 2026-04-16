ΕΙΜΑΣΤΕ εξαρχής ξεκάθαροι πως αυτή η υπόθεση, η γνωστή ως Σάντη, θα πρέπει να διερευνηθεί γρήγορα και πλήρως. Κι αυτό γιατί όσο συντηρείται στη δημόσια σφαίρα, εκτός ότι προκαλεί εντάσεις, εκθέτει και τη χώρα εκτός Κύπρου.

Η ΟΥΣΙΑ, όμως, βρίσκεται στην ανάγκη πλήρους διερεύνησης για να φανεί κατά πόσο όσα περιλαμβάνονται στις καταγγελίες ισχύουν ή όχι. Αυτό είναι το μείζον αυτή τη στιγμή. Και στη συνέχεια, αναλόγως και των αποτελεσμάτων από τις εξετάσεις των γραπτών μηνυμάτων, που γίνονται από την Europol, θα κινηθεί προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση η διαχείριση της όλης υπόθεσης. Σε αυτή τη φάση προφανώς και συλλέγονται πληροφορίες μέσα από καταθέσεις που λαμβάνει η ανακριτική ομάδα, που έχει συσταθεί από την Αστυνομία. Εν αναμονή και των αποτελεσμάτων.

ΕΧΟΥΜΕ επισημάνει και θα το επαναλάβουμε: Θα πρέπει θα πρέπει να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση, η κάθε καταγγελία χωριστά και ενδελεχώς. Την ίδια ώρα, η Αστυνομία θα πρέπει να κινείται με ταχύτητα. Πρέπει να αντιληφθούν στην ηγεσία της Δύναμης πως δεν μπορούν να είναι πιο αργοί και από την… ομίχλη. Η σοβαρότητα της υπόθεσης επιβάλλει και προσοχή και ταχύτητα και να μην προβαίνουν σε χειρισμούς, που ενδεχομένως θα επηρεάσουν την πορεία της διερεύνησης. Αν δεν το αντιλαμβάνονται τούτο, θα πρέπει κάποιος να το εξηγήσει στην ηγεσία της Δύναμης.

ΣΕ ό,τι αφορά τη συνέχεια, είναι σαφές τι θα πρέπει να γίνει. Όταν το τοπίο είναι πλέον ξεκάθαρο, να διορισθεί ανεξάρτητος ανακριτής, με στόχο όσοι έχουν παρανομήσει να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης και να τιμωρηθούν. Θα πρέπει να μην υπάρξει επιείκεια, αλλά να εξαντληθεί όλη η αυστηρότητα στις ποινές. Όσοι εμπλέκονται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα πρέπει να τιμωρηθούν.

ΜΕΣΑ από αυτή τη διαδικασία να επέλθει κάθαρση. Μόνο έτσι θα προστατευθούν οι θεσμοί. Μόνο έτσι θα αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών έναντι των θεσμών. Οι πολίτες δεν θέλουν να είναι απέναντι στους θεσμούς, αλλά δίπλα τους. Για να γίνει, όμως, αυτό θα πρέπει να γίνουν κινήσεις, ενέργειες αποκατάστασης της εμπιστοσύνης.

ΣΗΜΕΡΑ, όπως διαμορφώνονται τα δεδομένα, τούτο είναι μονόδρομος για όλους. Η ευθύνη, όμως, ανήκει πρωτίστως στους θεσμούς. Αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους. Μπορεί μέσα από την κρίση αυτή να υπάρξει και η ευκαιρία. Διά της κάθαρσης να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη, θεσμών και πολιτών, κοινωνίας.