Ο Κωστής Ευσταθίου ήταν ένας από τους πιο σεβαστούς βουλευτές κατά την κοινοβουλευτική πενταετία που έληξε. Έδωσε τη μάχη του μόνος για να υπερασπιστεί νομοθεσίες που πίστευε ότι θα βοηθούσαν τους πολίτες και τον τόπο. Χωρίς ποτέ να δώσει αφορμή για αρνητικά σχόλια, χωρίς να μπλεχτεί σε ύποπτες καταστάσεις, χωρίς να λαϊκίζει.

Ξαφνικά, με τη λήξη της θητείας του βρέθηκε μπλεγμένος σε μια ιστορία που μόνο βρωμιά και δυσωδία περιέχει. Την ιστορία της Σάντης και του Δρουσιώτη. Εξηγούσε χθες στο «Πρωτοσέλιδο» του Σίγμα τα μηνύματα που αναφέρονται στον ίδιο και όποιος τα διαβάσει αντιλαμβάνεται ότι πρόκειται για μυθεύματα.

Του έλεγε ο άλλος στο μήνυμα, «πάλι μου κάνει νερά. Αποφεύγει να με δει», και του απαντούσε ο Ευσταθίου: «Αφού δεν υπάρχει άτομο στη μέση δώσε της χρόνο. Πάντως ξέρει πολλά αλλά δεν μιλά. Σημαίνει ότι έχει αισθήματα». Για να αναρωτιέται ο ίδιος στην εκπομπή: «Έγινα και σύμβουλος συναισθηματικών και αισθηματικών σχέσεων στα γεράματά μου». Κι άλλα διάφορα που φαίνονται αστεία από την πρώτη ματιά.

Ιδίως όποιος γνωρίζει τον Κωστή Ευσταθίου και αντάλλαξε μαζί του πέντε κουβέντες ξέρει τι ποιότητας άνθρωπος είναι. Αλλά, ακόμα κι όταν ο ίδιος δήλωσε ότι είναι ανύπαρκτες αυτές οι συνομιλίες του και αποδεικνύεται από το ότι τα μηνύματα ήταν ταυτισμένα με την epic ενώ ο ίδιος ήταν πάντα συνδρομητής της Cyta, ο Μακάριος Δρουσιώτης έσπευσε να κάνει ανάρτηση για να καταρρίψει το επιχείρημά του. Δηλαδή, ο ίδιος συνεχίζει να πιστεύει ότι είναι όλα αληθινά και ότι ο Ευσταθίου είναι μπλεγμένος, όπως και όλοι όσοι αναφέρονται στα μηνύματα. Μετά από όσα βγήκαν ήδη στο φως και δημιουργούν αμφιβολίες και ερωτήματα!

Στον πόλεμο κατά της διαφθοράς αυτή είναι η χειρότερη μάχη. Διότι, αν παρουσιάζονται όλοι ως διεφθαρμένοι, μπλεγμένοι σε μια αδελφότητα – γιάφκα εγκληματιών, και γνώστες βιασμών και διακινητές εκατοντάδων χιλιάδων σε μαύρο χρήμα, ακόμα και σύμβουλοι «αισθηματικών σχέσεων», τότε κρύβονται ανάμεσα σε όλους και οι πραγματικά διεφθαρμένοι. Και δεν βρίσκεις άκρη. Απαλλάσσονται όλοι.

Πώς να χτυπήσεις τη διαφθορά όταν μπλέκεις στο κύκλωμα και αθώους ανθρώπους. Ή όταν ανάμεσα σε σοβαρότατα εγκλήματα τα οποία παρουσιάζεις μπλέκεις, ας πούμε, και τον Άντρο Κυπριανού να συγκατατίθεται στον διορισμό του Γιώργου Σαββίδη ως Γενικού Εισαγγελέα. Ακόμα κι αν έγινε αυτό -που διαψεύδεται- είναι ίδιας βαρύτητας με τον βιασμό ανήλικης από έναν δικαστή ή με μια Αδελφότητα Ροδοσταύρων, που ελέγχει την Κύπρο και την Ελλάδα;

Γι΄ αυτό ο Κωστής Ευσταθίου εκφράζει πολλούς όταν δηλώνει: «Δεν πιστεύω λέξη από αυτά που λέει ο Μακάριος Δρουσιώτης πλέον. Αν υπήρχαν ψήγματα αλήθειας, έχουν χαθεί». Αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας εντελώς επιπόλαιης διαχείρισης της υπόθεσης από τον καταγγέλλοντα. Εμφανίστηκε ως θαρραλέος πολέμιος της διαφθοράς και αποδεικνύει ότι όλη αυτή η υπόθεση ήρθε στο φως μόνο για προεκλογικούς σκοπούς. Χωρίς μέτρο, χωρίς δεοντολογία και χωρίς ισχυρά τεκμήρια να δείχνουν ενόχους και όχι ένα κατεβατό ονόματα να γίνει ντόρος κι όποιον πάρει ο χάρος.

«Απογοητεύτηκα τόσο πολύ, αντί να μέμφεται όλους αυτούς που τον παραπλάνησαν, τα βάζει με όλον τον κόσμο, ακόμα και με δημοσιογράφους», έλεγε ο κ. Ευσταθίου. Ακριβώς. Ο Δρουσιώτης σχεδόν ταυτόχρονα με τη δημοσίευση της πρώτης του καταγγελίας ξεκίνησε να γράφει ότι η Αστυνομία τρέχει να αποδείξει ότι τα μηνύματα είναι κατασκευασμένα, ότι η Σάντη είναι μυθομανής, ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι μπλεγμένος κι αυτός στην υπόθεση, ότι η Europol δεν μπορεί να εξετάσει τα μηνύματα διότι ο τάδε Κύπριος αστυνόμος έχει μαζί του δικαστική διαμάχη, ότι ούτε το FBI μπορεί να βοηθήσει διότι θα συνεργαστεί με τους Κύπριους ανακριτές, ότι ο Φυτιρής κάνει δηλώσεις άρα θέλει κι αυτός να καλύψει τους διεφθαρμένους. Και ειδικά ότι οι δημοσιογράφοι που βρίσκουν πληροφορίες και στοιχεία για την υπόθεση, όπως είναι η δουλειά τους να κάνουν για μια ιστορία που απασχολεί όλη την Κύπρο, είναι όλοι βαλτοί από την Αστυνομία για να τον βγάλουν φαντασιόπληκτο.

Ελπίζω να μάθουμε σύντομα πού είναι η αλήθεια και πού η φαντασία. Ελπίζω, επίσης, να αρχίσουν οι πολίτες να τα ξεχωρίζουν. Για να μην άγονται και φέρονται εύκολα από αυτόκλητους σωτήρες με τραγικές συνέπειες για τον τόπο.