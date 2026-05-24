ΟΙ εκλογές συνιστούν την κορυφαία στιγμή σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα. Η κορυφαία έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας. Οι σημερινές βουλευτικές εκλογές πραγματοποιούνται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τη χώρα και τους πολίτες. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις επηρεάζουν την περιοχή, επηρεάζουν και τη χώρα μας.

Η ΑΠΟΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ έχει επιπτώσεις στην οικονομία και κατ΄ επέκταση και στο βιοτικό επίπεδο των πολιτών. Ήταν και προ των πολέμων πρόβλημα η ακρίβεια, τώρα είναι μεγαλύτερο και πιο έντονο. Σημειώνεται ότι το ζήτημα αυτό, που καίει τους πολίτες, δεν συζητήθηκε ως έπρεπε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, δεν είναι της παρούσης.

ΣΗΜΕΡΑ οι πολίτες καλούνται να εκλέξουν τους εκπροσώπους τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Γι’ αυτό και το αποτέλεσμα των εκλογών επηρεάζει εκ των πραγμάτων την καθημερινότητά μας. Είναι γι’ αυτό που κάθε φορά, πριν τις εκλογές, επαναλαμβάνουμε το προφανές. Ότι η συμμετοχή των πολιτών στη ψηφοφορία είναι πολύ σημαντική. Η αποχή και η αδιαφορία των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων ψηφοφόρων, είναι πάντα το μεγάλο στοίχημα, το οποίο έχουν ενώπιον τους οι πολιτικές δυνάμεις. Θα πρέπει, λοιπόν, τα κόμματα να δώσουν και τη μάχη για τη συμμετοχή.

Η ΩΡΑ της δημοκρατίας και της λαϊκής συμμετοχής έφθασε. Οι πολίτες σήμερα αποφασίζουν. Οι πολίτες καθορίζουν διά των επιλογών τους το μέλλον της χώρας. Μετά από μια μακρά και κουραστική για όλους προεκλογική περίοδο, κατά τη διάρκεια της οποίας ακούστηκαν πολλά και διάφορα, σήμερα είναι η ώρα των πολιτών.

ΟΙ πολίτες έχουν αποδείξει στο παρελθόν ότι στις κρίσιμες φάσεις της πορείας της χώρας, παρεμβαίνουν αποτρεπτικά και λειτουργούν αποτελεσματικά. Τα αντανακλαστικά τους λειτουργούν πιο γρήγορα από ότι το πολιτικό σύστημα και τούτο αποδείχθηκε διαχρονικά. Το ζητούμενο είναι να συνειδητοποιήσουν όλοι, ότι οι εκλογικές αναμετρήσεις είναι πάντα κρίσιμες για τη χώρα, την κοινωνία, τους ίδιους.

ΣΗΜΕΡΑ είναι γιορτή για τη δημοκρατία. Να την γιορτάσουμε με συμμετοχή και μαζική προσέλευση. Ήταν μια σκληρή προεκλογική περίοδος, που σε κάποιες περιπτώσεις δεν θύμιζε αγώνα δρόμου στο πεδίο της δημοκρατίας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει η αποχή να είναι επιλογή.

ΣΗΜΕΡΑ, λοιπόν, είναι η μέρα της δημοκρατίας. Να προσέλθουμε στις κάλπες και να ψηφίσει ο καθένας την δική του επιλογή. Αυτό είναι δικαίωμα και υποχρέωση.

ΚΑΛΗ ψήφο λοιπόν!