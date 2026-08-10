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H Στήλη, όπως γνωρίζετε, στα πρώτα της βήματα στον «Φιλελεύθερο», σκόνταψε. Για πρώτη φορά, «αυτό το θηρίο» όπως με έλεγαν οι φίλοι μου, έπεσε. Με βοήθησαν πολλοί και σηκώθηκα. Η εφημερίδα ήταν το μόνο ενημερωτικό μου σωσίβιο.

Δραπέτευσα 5 μέρες στο Αγκίστρι, ετοιμάζοντας τον εαυτό μου για τη μεγάλη επέμβαση στη Φρανκφούρτη. Συνεργαζόμουν με το ΚΥΠΕ τότε, αλλά οι δυνάμεις μου με εγκατέλειπαν.

Δέχτηκα μεγάλη επίπληξη και άκουσα λόγια που δεν άκουσα ποτέ στη ζωή μου.

Στην Αίγινα πήγα στον Άγιο Νεκτάριο και ζήτησα να μου πάρει όλα τα άσχημα βάρη.

Μέρα με τη μέρα, αλάφρωνα. Και επέστρεψα στη δημοσιογραφία μου. Ο «Φιλελεύθερος» μου πέταξε σωσίβιο όταν η θάλασσα είχε αγριεύσει.

Έστειλα το κείμενό μου τη Δευτέρα 10 Αυγούστου.

Χθες, ξύπνησα με την είδηση ότι απεβίωσε ο φιλόσοφος και συγγραφέας, Στέλιος Ράμφος, σε ηλικία 98 ετών.

Έγραψα πολλές φορές για αυτόν στην εφημερίδα και χαιρόμουν πολύ όταν αναγνώστες μας μου ζήτησαν να αναφερθώ στα βιβλία του.

Από το «Η Λογική της Παράνοιας», Εκδόσεις Αρμός, ξεχωρίζω αυτό:

«Ας τους άλλους. Εσύ ο ίδιος, πού ευθύνεσαι; Τι προσάπτεις στον εαυτό σου; Από εκεί θα βρεθούν τα υπόλοιπα. Όσο αυτό δεν γίνεται, η κρίση θα παρατείνεται, το σάπισμα θα βαθαίνει και τα φαινόμενα της ανομίας θα γίνονται πιο άγρια. Ψυχή έχουμε. Δεν έχουμε κατανόηση του εαυτού μας. Άλλο να είσαι έξυπνος και άλλο να κατανοείς.

Η κατανόηση είναι ένας βαθμός πάνω από την εξυπνάδα και τη γνώση. Είναι μια ευαισθησία βαθύτερη, η οποία έχει να κάνει με το κατά πόσο βγαίνουμε από τον εαυτό μας. Παριστάνουμε ή νομίζουμε ότι είμαστε πολύ κοινωνικοί, ενώ στο βάθος έχουμε ένα συναισθηματικό εγωκεντρισμό που μας οδηγεί σε ναυάγια και καταθλίψεις.

Ενδιαφέρει αυτή την ώρα της κρίσεως να κοιταχτούμε απ’ έξω. Τι σημαίνει “απ’ έξω”; Σημαίνει αντί να παίρνουμε θέσεις, να κατανοούμε. Έτσι και στον εαυτό μας θα μένουμε και θα ισορροπούμε. Αντίθετα εμείς καθρεφτιζόμαστε στις επιθυμίες μας, δηλαδή δεν κοιταζόμαστε πουθενά. Υπάρχει περίπτωση να βρεθούμε;».

Θα το κάνω. Αλλά τις επόμενες μέρες, θα θυμηθώ πολλά πράγματα που είπαμε, τα βιβλία που έβγαλε, και τις υπέροχες στιγμές που περάσαμε το 2024 στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

* Τίτλος βιβλίου του φιλοσόφου και συγγραφέα, Στέλιου Ράμφου, που έφυγε χθες σε ηλικία 98 ετών.