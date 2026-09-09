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Η Ανάρτηση της Ημέρας, από τη φίλη, συγγραφέα Λένα Διβάνη, για το αποτέλεσμα των γερμανικών εκλογών και γιατί πήγαν έτσι:

«Ω πόσο μαλακά έρχεται το τέλος της δημοκρατίας: Στη Γερμανία το ακροδεξιό AfD κατάφερε ιστορικό αποτέλεσμα στο κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ, κερδίζοντας τις εκλογές με ποσοστό σχεδόν 44%. Φυσικά, αφού τα περισσότερα δεξιά/ κεντροδεξιά παραδοσιακά κόμματα, αντί να βελτιώσουν τις ζωές των Γερμανών τώρα που η οικονομία τους παίρνει την κάτω βόλτα αυτό που έκαναν ήταν να νομιμοποιήσουν την ατζέντα των ακροδεξιών για να μη χάσουν ψηφοφόρους: Για τη φτώχεια σου φταίνε οι μετανάστες και η woke ατζέντα. (Αυτά τα διεκήρυττε η αρχηγός, μια γυναίκα που είναι παντρεμένη με άλλη γυναίκα, μετανάστρια!!!!! Είναι η κλασσική περίπτωση της φράσης “τώρα δεν μιλάμε για μένα, άλλο εγώ, άλλο εσείς! Εμείς δηλαδή, ο κόσμος, που χάφτουμε τα πάντα θολωμένοι από τον θυμό μας). Ούτε τα υπόλοιπα κόμματα βέβαια έκαναν κάτι σοβαρό για να βελτιώσουν τη ζωή των ψηφοφόρων τους. Λόγια, λόγια, λόγια…

Περαστικά μας λοιπόν!.

ΥΓ. Υπενθυμίζω ότι σε μεγάλη έρευνα του 2025 το 28,4% του γενικού πληθυσμού της Ελλάδας αναγνωρίζει “καλές πλευρές στη δικτατορία της 21ης Απριλίου του 1967”».

(*) Η Λένα Διβάνη, εκτός από τον λογοτεχνικό της δρόμο, παρακολουθεί στενά και τα μεγάλα διεθνή γεγονότα. Που, λίγο ως και πολύ, επηρεάζουν όλους μας. Εκτός από τους μαυραγορίτες, υποθέτω. Που τους πρωτο-έμαθα από τις παλιές ελληνικές ταινίες όπου αναδύθηκαν τότε «οι κακοί του σινεμά». Υπήρχαν μάλιστα και περιπτώσεις που, άμα τους έβλεπαν στον δρόμο, τους του σινεμά, όχι τους κανονικούς, έδιναν και σ’ αυτούς έναν μπερντέ ξύλο! Πού να τους βρεις;

Η Διβάνη διαβάζει και ταξιδεύει πολύ. Κάποτε τη ρώτησα «πώς και πότε καταφέρνεις και γράφεις τα βιβλία σου;». «Όταν κοιμάμαι και ονειρεύομαι!», απάντησε. Έχει και μια μικρή στήλη με τίτλο «ΣΕ ΒΛΕΠΩ» κι ακολουθεί αυτό που θέλει να πει. Π.χ.: Σε βλέπω απελπισμένο. Και κάτω από την φωτογραφία, ο τίτλος-λεζάντα:

«ΣΕ ΒΛΕΠΩ: Όταν το παράνομο παρκάρισμα σού διώχνει την πελατεία.

Τους το είπες μία και σ’ έγραψαν στα παλιά τους τα παπούτσια. Τους το είπες δύο, τους το είπες τρεις. Οι μηχανόβιοι πάρκαραν τις μηχανές τους σωρηδόν, όχι απλώς πάνω στο πεζοδρόμιο, ώστε να κάνει ακροβατικά για να περάσει ανάμεσά τους ο πεζός, αλλά σχεδόν ακουμπώντας τες στη βιτρίνα σου. Πώς να την πλύνεις, ο φουκαράς; Αλλά και πώς να σε πλησιάσει πελάτης όταν ζέχνει από τη σκόνη η βιτρίνα; Έγραψες μια ταμπέλα-παράκληση, έγραψες δύο, η παράκληση έγινε προσευχή και η προσευχή απελπισία.

Όταν πέρασα χτες από κει, είδα ότι τα μάζεψες κι έφυγες. Ή μου φάνηκε, επειδή εγώ θα τα μάζευα και θα ’φευγα για να ανοίξω μαγαζί στο Πουρί του Πηλίου, για να μιλάω στον κούκο και το αηδόνι. Αυτά,νομίζω ακούν…».