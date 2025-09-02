Η εθνική ασφάλεια τής Κυπριακής Δημοκρατίας (ΚΔ) παρουσιάζει μεγάλη τρωτότητα, η οποία οφείλεται στην τουρκική απειλή, τής οποίας βασικές συνιστώσες είναι ο διαρκής κίνδυνος νέας στρατιωτικής επέμβασης στη Κύπρο (με πρόσχημα την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων), συνέχισης τής δημογραφικής αλλοίωσης της και εφαρμογής λύσης τουρκικών όρων στο κυπριακό. Μάς διακατέχει μεγάλη ανησυχία επειδή η πολιτική ηγεσία μας δεν αξιολογεί την επικινδυνότητα τής τουρκικής απειλής στο βαθμό που θα έπρεπε και αυτό συνάγεται, από το επίπεδο τής αμυντικής μας θωράκισης και από την υιοθέτηση από την ΚΔ τής ΔΔΟ για το κυπριακό, που είναι λύση τουρκικών όρων.

Στρατιωτική απειλή: Η Τουρκία με την εισβολή τού 1974 εγκατέστησε ένα τεράστιο στρατιωτικό προγεφύρωμα ισχυρών τουρκικών δυνάμεων κατοχής (ΤΔΚ) στο βόρειο τμήμα τής Κύπρου, όπου παραμένουν επί μισό αιώνα, παρά τα ψηφίσματα τού ΣΑ/ΟΗΕ για απομάκρυνση των ξένων στρατευμάτων από το νησί. Αποστολή των ΤΔΚ, είναι η εξυπηρέτηση τής τουρκικής στρατηγικής τού εξαναγκασμού (απειλή ή χρήση στρατιωτικής ισχύος) που έχει ως στόχο τον έλεγχο όλης τής Κύπρου. Είναι δυνάμεις επιπέδου σώματος στρατού, εκσυγχρονίζονται και ενισχύονται συνεχώς με επιθετικά οπλικά συστήματα (πρόσφατα με αυτοκινούμενα πυροβόλα μακρού βεληνεκούς και οπλισμένα drone), έχουν την δυνατότητα αιφνιδιαστικής επιθετικής ενέργειας κατά των ελευθέρων εδαφών και αποτελούν διαρκή απειλή κατά τής εθνικής ασφάλειας τής ΚΔ. Η ημικατεχόμενη ΚΔ, έπρεπε να διαθέτει μεγαλύτερο ποσοστό επί του ΑΕΠ, για τίς αμυντικές δαπάνες της και να μην είχε αποδεχθεί ΜΟΕ, που επηρεάζουν αρνητικά τίς αμυντικές δυνατότητες τής ΕΦ. ΚΔ και Ελλάδα θα έπρεπε να είχαν απαιτήσει από την ΕΕ την επιβολή κυρώσεων στη Τουρκία για τη συνεχιζόμενη παράνομη στρατιωτική κατοχή εδάφους τής Κύπρου.

Δημογραφική απειλή. Η Τουρκία με την εισβολή και συνεχιζόμενη κατοχή, διέπραξε στην Κύπρο εγκλήματα πολέμου και κατά τής ανθρωπότητας που έμειναν ατιμώρητα αλλά δεν παραγράφονται: επίθεση, κατοχή, εκτελέσεις αμάχων και αιχμαλώτων, βιασμούς, βίαιη εκδίωξη τού Ελληνισμού τής Κύπρου από τα κατεχόμενα εδάφη, όπου αποτελούσε την συντριπτική πλειοψηφία τού πληθυσμού, μαζική εμφύτευση Τούρκων εποίκων, τζαμιών και ιμάμηδων, αλλαγή των Ελληνικών τοπωνυμίων, βεβήλωση τής θρησκευτικής και πολιτισμικής κληρονομιάς μας κ.α. Απεργάζεται τη δημογραφική αλλοίωση και των ελευθέρων περιοχών, στις οποίες προωθεί παράνομα μουσουλμάνους μετανάστες. Η Τουρκία για την επεκτατική πολιτική της χρησιμοποιεί ως πρόσχημα την προστασία μουσουλμανικών/τουρκικών μειονοτήτων και ως μέσα τίς στρατιωτικές επεμβάσεις, τον εποικισμό και την εφαρμογή μηχανισμού κατατρομοκράτησης/εξόντωσης άμαχων πληθυσμών (Αλεξανδρέττα, Κύπρος, Συρία, μειονότητες Μ. Ασίας).

Απειλή ΔΔΟ: Οι κυβερνήσεις μας και οι ηγεσίες των περισσοτέρων πολιτικών κομμάτων, προφανώς από έλλειψη σθένους και διεκδικητικότητας, υιοθέτησαν ως λύση τού κυπριακού την ΔΔΟ, παρά το γεγονός ότι αυτή τη μορφή λύσης απέρριψε ο κυπριακός Ελληνισμός το 2004, με το δημοψήφισμα για το σχέδιο Ανάν. Καλλιεργούν στο λαό την ψευδαίσθηση ότι η ΔΔΟ «επανενώνει» την Κύπρο και αποτρέπει τη διχοτόμηση, με αποτέλεσμα ο λαός να μην αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο από την εφαρμογή της. Με βάση τίς συμφωνημένες συγκλίσεις (κεκτημένο των συνομιλιών), όσες τουλάχιστον γνωρίζουμε από διαρροές στα ΜΜΕ, διαπιστώνεται ότι αυτές είναι ουσιαστικά οι υποχωρήσεις μας προς τίς τουρκικές απαιτήσεις και ότι η ΔΔΟ δεν συγκροτεί ένα κανονικό δημοκρατικό κράτος, το οποίο να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και να παρέχει ασφάλεια στους πολίτες του, αλλά καταλύει την ΚΔ, νομιμοποιεί τη διχοτόμηση, και επεκτείνει τον έλεγχο τής Τουρκίας σε όλη τη Κύπρο. Η κυβέρνηση μας οφείλει να ενημερώσει επίσημα το λαό για τίς συγκλίσεις των συνομιλιών, δεδομένου ότι αυτός θα υποστεί τίς συνέπειες μιας κακής λύσης. Ελπίζουμε με την ενημέρωση, νασυνειδητοποιήσει ο λαός τον θανάσιμο κίνδυνο, που διατρέχει η πατρίδα μας από τη λύση ΔΔΟ και να ασκήσει πίεση στη κυβέρνηση μας για την απόρριψη της. Η κυβέρνηση μας, όπως έπρατταν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, εμμένει στην μη κοινοποίηση των συγκλίσεων και προσπαθεί να καλλιεργήσει κλίμα αισιοδοξίας στο λαό ότι με τις πενταμερείς διασκέψεις θα πετύχουμε την επανέναρξη των συνομιλιών για λύση τού κυπριακού. Είναι αισιοδοξία απατηλή και εξαιρετικάεπικίνδυνη, αφού από τις πενταμερείς διασκέψεις απουσιάζει το κράτος τής ΚΔ, οι δε λύσεις που συζητούνται είναι τουρκικών όρων: η υποστηριζόμενη από την ΚΔ, ΔΔΟ (συγκαλυμμένη μορφή συνομοσπονδίας δύο κρατών) και η υποστηριζόμενη από την Τουρκία λύση δύο κρατών (συνομοσπονδία δύο κρατών) .

Απαιτούμενες Δράσεις: προςαντιμετώπιση των κινδύνων για την εθνική ασφάλεια τής ΚΔ, απαιτείται να απορριφθεί η λύση ΔΔΟ, να επανατοποθετηθεί το Κυπριακό στην ορθή βάση του ως θέμα εισβολής κατοχής, εποικισμού, εθνοκάθαρσης και να ενισχυθεί η εθνική ισχύς της ΚΔ με βαρύτητα στη στρατιωτική πτυχή της. Υπάρχει ανάγκη ενδυνάμωσης τής ΕΦ (επιτάχυνση εκσυγχρονισμού των μέσων/οπλικών συστημάτων, αύξηση του ποσοστού επάνδρωσης των μονάδων), αναβίωσης τού ΔΕΑΧ Κύπρου-Ελλάδας και συνέχισης τής βελτίωσης των αεροναυτικών υποδομών τής ΕΦ στα πλαίσια των στρατηγικών συνεργασιών, που αναπτύσσει με επιτυχία η ΚΔ με γειτονικές χώρες και κράτη μόνιμα μέλη του ΣΑ/ΟΗΕ. Η ενίσχυσητής στρατιωτικής ισχύος επιβάλλει αύξηση των αμυντικών δαπανών τής ΚΔ, ώστε να ανέλθουν σε ποσοστό άνω τού 2% επί τού ΑΕΠ (οι χώρες τού ΝΑΤΟ αποφάσισαν για την ασφάλεια τους, να αυξήσουν τίς αμυντικές δαπάνες τους σε ποσοστό 5% επί του ΑΕΠ). Επιβάλλεται και επαναφορά τής έκτακτης εισφοράς για την άμυνα στο ποσοστό τού 30%, το οποίο η κυβέρνηση μας, αψυχολόγητα χωρίς να έχει μειωθεί η τουρκική απειλή, μείωσε σε 17%. Εθνικός σκοπός των δράσεων: η προστασία των ελευθέρων περιοχών και ο αγώνας με όλα τα πολιτικά, διπλωματικά και νομικά μέσα για εφαρμογή του διεθνούς δικαίου στη Κύπρο (απομάκρυνση ΤΔΚ-εποίκων, επιστροφή προσφύγων). Προϋπόθεση των δράσεων: η αλλαγή τής πολιτικής μας από τον κατευνασμό/υποχωρητικότητα, στην αντίσταση/ διεκδικητικότητα, με όπλα το δίκαιο και την ισχύ. Με καθοδηγητική πυξίδα το Δ92.4 τού Θουκυδίδη.

*Αντιστράτηγος ε.α.