Ο Mohamed Jadaan, 28 ετών, από τη Συρία, απουσιάζει από την οικία του στη Λεμεσό, από τις 24/03/2026.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 28χρονος περιγράφεται ως εύσωμος, ύψους 1.80μ. περίπου, μελαχρινός, με καφέ μάτια, με κοντά μαύρα μαλλιά και μαύρα γένια. Κατά την αναχώρηση του φορούσε μαύρες αθλητικές φόρμες με άσπρο σχέδιο στο πάνω μέρος, και μπεζ ρούχινο σακάκι.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λεμεσού, στο τηλέφωνο 25-805057 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.