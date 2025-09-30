Η από χρόνου πολλού προσδοκώμενη πρόσκληση του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλτ Τραμπ, προς τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για επίσκεψη στην Ουάσινγκτον τελικά απεστάλη και η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Λευκό Οίκο στις 25 Σεπτεμβρίου. Η όλη τελετή μεταδιδόταν ζωντανά σε ολόκληρη την υφήλιο. Εμείς εδώ, παρακολουθήσαμε ενεοί και κεχηνότες την άνευ προηγουμένου θερμή υποδοχή που ο Αμερικανός πρόεδρος επεφύλαξε στον Ρ. Τ. Ερντογάν και τα εγκώμια τα οποία του έπλεξε για τα επιτεύγματά του στη χώρα του και τη Μέση Ανατολή, αναβαθμίζοντας τον σε «ηγεμόνα» ισότιμο με τους ισχυρούς της γης. Εικόνα που ο νεο-οθωμανός σουλτάνος επιδιώκει να προβάλλει με κάθε ευκαιρία, ώστε να εμπεδωθεί από τη διεθνή κοινότητα, πότε με τις πομπώδεις ομιλίες του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, πότε αυτο-προσδιοριζόμενος ως ο «προστάτης» των απανταχού μουσουλμάνων και του παλαιστινιακού λαού.

Λόγω της μη έκδοσης επίσημου ανακοινωθέντος για τη συνάντηση, ως είθισται, είναι δύσκολο να γίνουν εκτιμήσεις για τα αποτελέσματα της μακράς συνάντησης των Τραμπ – Ερντογάν πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας. Ποια τα κέρδη των δυο πλευρών. Τι ακριβώς συμφωνήθηκε στο πλαίσιο του γνωστού ανατολίτικου παζαριού του Ερντογάν και της συναλλακτικής πολιτικής του Τραμπ. Σχετικά δημοσιεύματα αναφέρονται σε συμφωνία για την αγορά 150 –όχι 200 ως αρχικά λέχθηκε– αμερικανικών επιβατηγών αεροσκαφών τύπου Boeing και φυσικού αερίου από την Τουρκία. Σκληρό διαπραγματευτή χαρακτήρισε τον Τούρκο πρόεδρο ο Ντ. Τραμπ· παρά τούτο τον συμπαθεί και τον θεωρεί φίλο του! Κι επειδή οι διεθνείς σχέσεις εδράζονται στην εξυπηρέτηση των εθνικών συμφερόντων και κατ’ ελάχιστο σε διαπροσωπικές φιλίες των ηγετών, είναι πολύ πιθανόν να υπήρξε ένα «πάρε-δώσε» μεταξύ τους. Η Τουρκία ζητά κάποια πράγματα και εμείς αναμένουμε από την Τουρκία κάποια πράγματα, είχε δηλώσει ο Αμερικανός πρόεδρος. Για να πάρει τα αμερικανικά μαχητικά F-35 που διακαώς επιθυμεί η Άγκυρα, θα πρέπει να απαλλαγεί από το ρωσικό σύστημα S-400. Παρ’ όλο που, όπως φάνηκε ο πρόεδρος Τραμπ είχε πάρει την πολιτική απόφαση να ικανοποιήσει την Τουρκία, οι νομικές και πολιτικές δυσκολίες και το σημαντικό θέμα ασφαλείας των ΗΠΑ αφήνουν το όλο θέμα σε εκκρεμότητα. Η Τουρκία θα πρέπει, επίσης, να απαγκιστρωθεί από την εξάρτηση της από το ρωσικό αέριο και πετρέλαιο. Ένα καυτό θέμα που δύσκολα επιλύεται, λόγω του μεγάλου οικονομικού οφέλους που η Άγκυρα αποκομίζει. Αποτελεί, όμως, γεγονός ότι οι διμερείς σχέσεις ΗΠΑ – Τουρκίας αποκτούν νέα δυναμική με ευοίωνες προοπτικές. Γι’ αυτό θα μεριμνήσει και ο πολυπράγμων πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Άγκυρα, Μπαράκ.

Δαφνοστεφανωμένος ο Τούρκος πρόεδρος δεν παρέλειψε, επιστρέφοντας στη χώρα του, να επαναλάβει σε δηλώσεις του για το Κυπριακό ότι η μόνη ρεαλιστική λύση είναι η αναγνώριση δυο χωριστών κρατών στο νησί με το κεφάλαιο της ομοσπονδίας να έχει κλείσει οριστικά. Θέσεις τις οποίες εξέθεσε και κατά την εμπρηστική ομιλία του ενώπιον των μελών της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών και, όπως και πέρυσι, τα κάλεσε να προβούν σε αναγνώριση του ψευδοκράτους.

Υπενθύμισε, επίσης, την απειλή του ότι κανένα έργο στην Ανατολική Μεσόγειο δεν μπορεί να ευοδωθεί εάν αποκλείει τη συμμετοχή της Τουρκίας και του ψευδοκράτους. Απειλή, την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη στην αντιμετώπιση του αιτήματος της Τουρκίας για συμμετοχή στο πρόγραμμα SAFE. Είναι καιρός η Ευρώπη να αφήσει κατά μέρος την πολιτική κατευνασμού του θηρίου η οποία απεδείχθη αναποτελεσματική.