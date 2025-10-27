Δεν είναι απλώς θλιβερό κατάντημα. Δεν είναι μόνο απίστευτη ξεφτίλα, αίσχος και αναξιοπρέπεια. Πρόκειται για ταπεινωτικό ξεβράκωμα ραγιάδων. Ιδέστε τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και την ολότητα σχεδόν της πολιτικής ηγεσίας που, κυριολεκτικά, συναγωνίζονταν ξελιγωμένοι ποιος πρώτος να δώσει συγχαρητήρια στον νέο εγκάθετο της Τουρκίας και της κατοχής της πατρίδας μας! Κατρακύλα; Χειρότερα: Τουρκοδουλοπρέπεια!

Την Κυριακή, 19/10/2025, έγιναν παράνομες «προεδρικές εκλογές» στα κατεχόμενα από τον Αττίλα εδάφη μας. Ανέδειξαν τον Τουφάν Ερχιουρμάν ως νέον ηγέτη της τ/κ μειοψηφίας. Ιδού κατάντια ηγετών μας.

Μοιραίοι και τραγικοί επαίτες στην αυλή του Τούρκου Αρταξέρξη, έσπευσαν πανηγυρίζοντες και εναβρυνόμενοι ότι ο νέος πράκτορας της κατοχής θέλει, τάχα, διζωνική ομοσπονδία και όχι λύση δύο κρατών. Σε γραπτή δήλωσή του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, με ανεκδιήγητη βιασύνη είπε:

«Εκφράζω τα συγχαρητήριά μου προς τον νέο ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας, κ. Τουφάν Ερχιουρμάν, με σεβασμό στην ετυμηγορία των Τουρκοκυπρίων συμπατριωτών μας στη βάση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας στις κατεχόμενες περιοχές μας, και προσβλέπω σε συνάντησή μας το συντομότερο δυνατόν».

Ποια ετυμηγορία, Πρόεδρε; Ένα κατοχικό, μη αναγνωρισμένο καθεστώς διενήργησε παράνομες «εκλογές». Πώς είναι δυνατόν να αναμένετε ελεύθερη και δημοκρατική ετυμηγορία; Και για ποια ψηφοφορία μιλάτε, όταν γνωρίζετε ότι όλα έγιναν υπό την υψηλή επιστασία της κατοχικής Τουρκίας για να αναδειχθεί ο… «καλός Ερχιουρμάν» έναντι του… «κακού Τατάρ»; Χαριεντίζεστε κι εσείς αφελώς με το γνωστό τουρκικό θέατρο περί του… «καλού» και του «κακού» πράκτορα της κατοχής.

Αλλ’ είναι και η πρόεδρος του πάλαι ποτέ εθνικόφρονος και νυν ΑΚΕΛικότερου του ΑΚΕΛ, ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου. Σε μιαν ασυγκράτητη από χαρά ανάρτησή της, πανηγυρίζει ως εάν να κέρδισε το… Νόμπελ:

«Οι Τουρκοκύπριοι με την ψήφο τους γύρισαν την πλάτη στη λύση των δύο κρατών. Συγχαρητήρια στον Τουφάν Ερχιουρμάν». Η κ. Δημητρίου επιβεβαιώνει ξανά την τραγική άγνοιά της για την τουρκική πολιτική εναντίον της Κύπρου και πόσο είναι κραυγαλέα ανιστόρητη.

Ενώ Χριστοδουλίδης και Αννίτα, από κοντά και ο χαρούμενος ΓΓ του ΑΚΕΛ, συνέχαιραν εν χορώ την ανάδειξη του νέου εγκαθέτου της Τουρκίας στα κατεχόμενα, ο Τούρκος ΥπΕξ τούς προσγείωσε ανώμαλα.

Ο Χακάν Φιντάν, σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρει: «Είμαστε βέβαιοι ότι οι εκλογές θα καταδείξουν για άλλη μια φορά την κρατική παράδοση και τον πολιτισμό της δημοκρατίας στην τδβκ».

Αφού υπογράμμισε ξανά ότι «η Τουρκία, η μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια χώρα, θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τη δίκαιη υπόθεση του τουρκοκυπριακού λαού», ο Φιντάν ξεκαθάρισε:

«Η μόνη ρεαλιστική λύση στο κυπριακό ζήτημα έγκειται στην αποδοχή της ύπαρξης δύο ξεχωριστών κρατών στο νησί. Θα συνεχίσουμε να τονίζουμε αυτό το γεγονός με τον πιο έντονο τρόπο σε κάθε πλατφόρμα».

Εκείνος που έδωσε την εντύπωση ότι δεν κατάλαβε τίποτε, είναι ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στ. Στεφάνου:

«Η τουρκοκυπριακή κοινότητα αποφάσισε υπέρ της λύσης ομοσπονδίας και της επανένωσης. Αυτό είναι θετικό και ελπιδοφόρο μήνυμα». Ποια τ/κ κοινότητα «αποφάσισε»;

Η Τουρκία αποφάσισε, κατά πάγια πρακτική της, αντικατάσταση του στυμμένου ως λεμονόκουπα, Τατάρ, για να δώσει την εντύπωση ότι τα πράγματα αλλάζουν στα κατεχόμενα, εξαιτίας και των γεωπολιτικών εξελίξεων στην περιοχή της Αν. Μεσογείου. Το νέο poulain της και ο νέος προαγωγός της κατοχής, είναι ο καθηγητής νομικής, Ερχιουρμάν.

Ποιος είπε στον ΓΓ του ΑΚΕΛ ότι ο νέος εγκάθετος θα αγνοήσει την επίσημα διακηρυγμένη πολιτική της Τουρκίας για λύση δύο κρατών και θα εργαστεί «για λύση ομοσπονδίας και επανένωση»; Πού είδε το «ελπιδοφόρο μήνυμα»;

Ο Στ. Στεφάνου, ο Χριστοδουλίδης και η Αννίτα φαίνεται πως ζουν σε άλλον πλανήτη. Στις 14/10/2025, η «βουλή» των κατεχομένων ενέκρινε με πλειοψηφία ψήφισμα για λύση δύο κρατών. Απορία προς τους τρεις υμνητές του Ερχιουρμάν: Θα αγνοήσει το ψήφισμα της ψευδοβουλής, που έγινε με υποκίνηση της Τουρκίας και θα κάνει του κεφαλιού του;

Μιλώντας στην ψευδοβουλή, ο Ερχιουρμάν επιτέθηκε στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για τα ενεργειακά και του διαμήνυσε:

«Δεν θα ανεχθούμε ποτέ την ελληνοκυπριακή πλευρά να συνάπτει μονομερείς συμφωνίες σε αυτούς τους τομείς. Δεν μπορεί να δημιουργηθεί κανένας εμπορικός ή ενεργειακός αγωγός που να αποκλείει την Τουρκία και τον τουρκοκυπριακό λαό».

Λίγο πριν τις παράνομες «εκλογές», ο Ερχιουρμάν ξεκαθάρισε ωμά: «Δεν θα εγκαταλειφθούν οι αποτελεσματικές και δραστικές εγγυήσεις της Τουρκίας σε περίπτωση πιθανής λύσης του Κυπριακού. Δεν θα αποσυρθεί από το νησί η Τουρκία σε μια περίοδο που συγκεντρώνονται πολλές χώρες στη “νότια Κύπρο”. Δεν είμαστε από εκείνους που λένε ότι η Αμμόχωστος, η Λευκωσία και η Κερύνεια μάς αρκούν. Η Πάφος, η Λεμεσός και η Λάρνακα είναι επίσης δικές μας».

Ο νέος εγκάθετος αποστομώνει τους Χριστοδουλίδη, Στέφανο και Αννίτα: «Ο τουρκοκυπριακός λαός έχει κράτος. Αυτό είναι η τδβκ. Το γεγονός ότι δεν αναγνωρίζεται από κανένα κράτος εκτός από την Τουρκία, δεν αλλάζει την κρατική υπόσταση της τδβκ». Κι ακόμα: «Ο εγγυητικός ρόλος της Τουρκίας θα συνεχιστεί, καθώς οι μοναδικές και κοινές δικαιοδοσίες της διατηρούνται». «Η Τουρκία φυσιολογικά υποστηρίζει την ιδέα των δύο κρατών. Το μοντέλο μου περιλαμβάνει ένα τουρκοκυπριακό κράτος και ένα ελληνοκυπριακό κράτος».

Και ξανά: «Οι εγγυήσεις της Τουρκίας πρέπει να συνεχιστούν. Δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε την ασφάλεια, την ενέργεια ή την κοινή ιθαγένεια». Και το τελειωτικό χτύπημα:

«Το κύριο ζήτημα που σχετίζεται με το Κυπριακό είναι η πολιτική ισότητα. Και χωρίς πολιτική ισότητα, ούτε ομοσπονδία, ούτε λύση είναι δυνατή». Σε τι διαφέρει ο «καλός» Ερχιουρμάν από τον «κακό» Τατάρ; Στην ηθοποιία! Η κατοχική Τουρκία μοίρασε τους ρόλους και αξίωσε να τους παίξουν ανάλογα με τις συγκυρίες, τις μεθοδεύσεις και τις σκοπιμότητές της.

Μετά τις δραματικές γεωπολιτικές ανακατατάξεις στην περιοχή και στην Ευρώπη, η Τουρκία απέκτησε ξανά μεσολαβητικό ρόλο στην διπλωματική, πολιτική και αμυντική σκακιέρα της Δύσης, ενώ τα κάνει πλακάκια με τη Ρωσία και την Κίνα.

Νέος ρόλος, νέος ηθοποιός και ο «καλός» Ερχιουρμάν, νομικός και δήθεν διαλλακτικός, είναι η καλύτερη εικόνα για τους σχεδιασμούς της Τουρκίας. Η απορία μένει: Γιατί ο Κύπριος Πρόεδρος και η πολιτική ηγεσία χορεύουν ανέμελα στον νέο ζορνέ που παίζει η Τουρκία διά του νέου εγκαθέτου της;

Ισχύει, δυστυχώς, η απόφανση του μεγάλου Νεοκλή Σαρρή: «Σε λίγα χρόνια οι Τούρκοι θα κάνουν τους Έλληνες να σκέπτονται σαν Τούρκοι και αυτή θα είναι η μεγαλύτερή μας ήττα».



