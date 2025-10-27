Ο Νίκος Χριστοδουλίδης απέφυγε το Σάββατο να σχολιάσει τα όσα ανέφερε ο νέος ηγέτης της τ/κ κοινότητας, Τουφάν Ερχιουρμάν, προκειμένου να μην «ρίξει λάδι στη φωτιά» και να κατηγορηθεί για τακτική blame game. Ωστόσο, οι δηλώσεις του νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη προκάλεσαν μούδιασμα και απογοήτευση στην ελληνοκυπριακή πλευρά και σε όσους πίστευαν ότι η αλλαγή στην ηγεσία της τ/κ κοινότητας μπορεί να αποτελέσει χαραμάδα ελπίδας.

Η ανησυχία της Λευκωσίας δεν εστιάζεται μόνο στα όσα είπε ο Τουφάν Ερχιουρμάν, αλλά και συνολικότερα στον τρόπο με τον οποίο φαίνεται να θέλει να κινηθεί στο Κυπριακό, δημιουργώντας σκηνικό πιέσεων προς την ελληνοκυπριακή πλευρά. Στο πλαίσιο αυτό βρίσκει έρεισμα και στη ρητορική που αναπτύχθηκε από διάφορους κύκλους στην ελληνοκυπριακή πλευρά από το βράδυ της Κυριακής, οι οποίοι θεωρούν ότι η ανάδειξη Ερχιουρμάν μεταφέρει την πίεση στην ελληνοκυπριακή πλευρά, η οποία πλέον, κατά τη λογική τους, δεν θα έχει το άλλοθι της αδιαλλαξίας Τατάρ υπέρ της θέσης των δύο κρατών.

Ο Τουφάν Ερχιουρμάν φρόντισε να οριοθετήσει το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί στο Κυπριακό, προετοιμάζοντας το έδαφος ώστε οποιαδήποτε νέα πρωτοβουλία να έχει συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα και αποτέλεσμα. Υπέδειξε, μάλιστα, ότι η αποτυχία των διαπραγματεύσεων δεν θα πρέπει να σημαίνει επιστροφή στην παρούσα κατάσταση πραγμάτων.

Οι δηλώσεις του στο πρακτορείο «Ανατολού» το περασμένο Σάββατο ήταν ακόμη πιο κατατοπιστικές των προθέσεών του. Ο Τουφάν Ερχιουρμάν ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «η Τουρκική Δημοκρατία είναι εγγυητής ολόκληρου του νησιού και έτσι θα παραμείνει».

Πρόσθεσε επίσης ότι η πολιτική ισότητα αποτελεί για τον ίδιο «κόκκινη γραμμή» και δεν θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

Αναφερόμενος στο Crans-Montana, σημείωσε ότι ο ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, είχε τονίσει πως οποιαδήποτε μελλοντική διαδικασία θα πρέπει να έχει σαφές χρονοδιάγραμμα.

«Εγώ θέλω ο ΟΗΕ να υποστηρίξει τα λόγια του. Αν είναι να καθίσουμε στο τραπέζι με χρονοδιάγραμμα, χαλάλι. Αν όμως είναι πάλι ‘να κάτσουμε και θα δούμε για άλλα 5 ή 7 χρόνια’, ο τουρκοκυπριακός λαός δεν μπορεί πλέον να τα ανεχτεί αυτά», σημείωσε.

Έκανε επίσης λόγο για «παρουσία ξένων στρατιωτικών δυνάμεων» στις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας – συγκεκριμένα από «Ισραήλ, ΗΠΑ, Γαλλία, Ευρωπαϊκή Ένωση και Βρετανία» – κάτι που, όπως είπε, «ενισχύει την ανάγκη για την εγγυητική παρουσία της Άγκυρας».

Ο κ. Ερχιουρμάν επανέλαβε τη θέση ότι καμία διαπραγμάτευση δεν θα διεξαχθεί χωρίς διαβούλευση με την Τουρκία.

Τόνισε ότι η πρώτη του επίσκεψη θα είναι στην Τουρκία, «σύμφωνα με την παράδοση του κράτους της τδβκ», λέγοντας ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών θα προχωρήσουν ακόμη περισσότερο.

«Η βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκική Δημοκρατία είναι κάτι που θεωρώ προσωπικό καθήκον και αποστολή μου», δήλωσε.

Άσκησε επίσης κριτική και στο έργο Great Sea Interconnector, λέγοντας πως στόχος είναι «να μείνει η Τουρκία εκτός».

Ο νέος Τουρκοκύπριος ηγέτης έκανε ανάρτηση και για το μνημείο αγνοουμένων και πεσόντων κατά την τουρκική εισβολή, που αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά από πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή Μιχάλη Χατζηπαντέλα. Στην ανάρτησή του στο Facebook ισχυρίστηκε ότι η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτελεί «ένα από τα πιο οδυνηρά παραδείγματα της συνήθειας να ενεργούν σαν να μην υπάρχουν Τουρκοκύπριοι στο νησί».

Ανέφερε ότι θα ληφθούν τα απαραίτητα βήματα χωρίς καθυστέρηση με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Υποστήριξε ότι η απόφαση δείχνει πως το ΕΚ δεν γνωρίζει το έργο της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοουμένους, η οποία εδώ και χρόνια εργάζεται για το θέμα.

Επεσήμανε ακόμη ότι αποδεικνύεται πόσο «λανθασμένο» είναι, κατά την έκφρασή του, το γεγονός ότι οι δύο έδρες στο ΕΚ, που θα έπρεπε να ανήκουν σε Τουρκοκύπριους, καλύπτονται από Ελληνοκύπριους, εμποδίζοντας έτσι – όπως είπε – το Κοινοβούλιο «να γνωρίζει την αλήθεια για την Κύπρο».

Εξάλλου, σε ανακοίνωση, η «προεδρία» στα κατεχόμενα αναφέρει ότι «όπως είναι γνωστό, το ζήτημα των αγνοουμένων που προέκυψε την περίοδο 1963-1974 αποτελεί ανθρωπιστικό ζήτημα που επηρεάζει όχι μόνο τους Ελληνοκύπριους αλλά και τους Τουρκοκύπριους».