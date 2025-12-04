Ίσως τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία των δύο τελευταίων δημοσκοπήσεων, του ΡΙΚ και του OMEGA, είναι ο βαθμός ικανοποίησης των συμμετεχόντων στην έρευνα για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε σχέση με τα κόμματα και την αντιπολίτευση.

Αρχίζοντας από τη δημοσκόπηση του ΡΙΚ διαπιστώνει κανείς ότι σε γενικές γραμμές η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας φαίνεται να ικανοποιεί τους πολίτες σε ένα ποσοστό μεταξύ 19%-24%. Στην ίδια δημοσκόπηση ο βαθμός ικανοποίησης των πολιτών για τη Βουλή βρίσκεται στο 15% και για την αντιπολίτευση γενικότερα μόλις στο 12%. Ποσοστά πάρα πολύ χαμηλά για τα κόμματα και μάλιστα της αντιπολίτευσης, σε σχέση με τον Πρόεδρο, αν αναλογιστεί κανείς τα εξής: Πρώτον, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν στηρίζεται από κάποιο μεγάλο κόμμα. Ταυτόχρονα τα κόμματα που βρίσκονται στη συμπολίτευση έχουν στην πρόθεση ψήφου της ίδιας έρευνας συνολικά μόλις 11%. Είναι δηλαδή σαφές ότι ο Πρόεδρος φαίνεται ότι βρίσκει ικανοποιημένους πολίτες που προέρχονται από άλλα κόμματα, γεγονός αξιοσημείωτο, αν σκεφτεί κανείς ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο, στην οποία η απαξίωση του πολιτικού προσωπικού του τόπου βρίσκεται στο ζενίθ. Μάλιστα στην πρόθεση ψήφου κανένα κόμμα δεν ξεπερνά σε ποσοστά το ποσοστό του βαθμού ικανοποίησης για τον Πρόεδρο. Πάντως η θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας στη συνείδηση των πολιτών είναι δυσανάλογα καλύτερη από αυτή των κομμάτων.

Το πιο ενδιαφέρον βέβαια κομμάτι είναι ότι τις ίδιες ακριβώς τάσεις φανερώνει και η δημοσκόπηση του Omega. Στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας φαίνεται να ικανοποιεί ένα ποσοστό 31% των πολιτών. Την ίδια στιγμή στην ίδια δημοσκόπηση, τα τρία κόμματα που βρίσκονται στη συμπολίτευση, στην πρόθεση ψήφου, λαμβάνουν ένα ποσοστό μόλις 9%! Διαπιστώνει, λοιπόν, κανείς ότι οι ενέργειες του Προέδρου ικανοποιούν και ψηφοφόρους των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Μάλιστα στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής ο βαθμός ικανοποίησης φτάνει σε ποσοστό 48% αλλά και σε όλους τους άλλους τομείς βρίσκεται πάνω από 24%, δηλαδή πολύ πιο ψηλά και από το άθροισμα του ποσοστού των κομμάτων της συμπολίτευσης αλλά και πιο πάνω από τον βαθμό ικανοποίησης για τη Βουλή! Αν τώρα προσέξει κανείς το ποσοστό ικανοποίησης των πολιτών για τη Βουλή, αυτό φτάνει μόνο στο 19%. Σε όλα αυτά προστίθεται ακόμα ένα σημαντικό στοιχείο. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, με το πέρασμα του χρόνου, αντί να φθείρεται περισσότερο και να ακολουθεί καθοδική πορεία, αυξάνει το ποσοστό βαθμού ικανοποίησης των πολιτών σταθερά και σταδιακά. Κι ενώ, λοιπόν, ο βαθμός ικανοποίησης των πολιτών έναντι του προέδρου τον Μάρτιο του 2025 ήταν 24%, τις μέρες της δημοσκόπησης, δηλαδή τον Νοέμβριο του 2025 ανέβηκε στο 31%.

Καταλήγοντας θα μπορούσε εύλογα κάποιος να πει ότι ακόμα και ο Πρόεδρος που βρίσκεται σε καλύτερη θέση από τα κόμματα γενικότερα, πετυχαίνει χαμηλά ποσοστά ικανοποίησης από τους πολίτες. Μάλιστα κάποιοι θα πρόσθεταν ότι προηγούμενοι Προέδροι πιθανόν να είχαν καλύτερα ποσοστά στο παρελθόν. Αυτό όμως είναι εντελώς παραπλανητικό. Είναι εξάλλου αυταπόδεικτο ότι ζούμε σε μια εποχή που ο κόσμος απαξιώνει τους πολιτικούς και γενικά βρίσκεται σε μια κατάσταση δυσαρέσκειας και άρνησης. Η όποια σύγκριση με οποιοδήποτε προηγούμενο πρόεδρο είναι άστοχη αφού συγκρίνει ανόμοιες καταστάσεις. Ως εκ τούτου σε τέτοιες συνθήκες αυτό που παίζει πρώτιστα ρόλο είναι το ποιος καταφέρνει να ικανοποιήσει περισσότερο τις προσδοκίες των πολιτών και όχι η καθολική αποδοχή από την κοινωνία. Με απλά λόγια σημασία έχει ποιον θα θεωρήσει η κοινωνία ως καλύτερη δυνατή επιλογή όταν έχει μπροστά της όλες τις επιλογές.

*Πολιτικός Αναλυτής