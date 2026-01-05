Κάθε φορά που μια κρίση χτυπά την πόρτα μας αποκαλύπτεται με τον πιο εμφαντικό τρόπο μια απλή αλλά θεμελιώδης αλήθεια: τίποτα δεν μπορεί να λειτουργήσει απομονωμένα. Ούτε οι θεσμοί ούτε οι κοινωνίες. Η συλλογική ευθύνη και η θεσμική ετοιμότητα απέναντι σε περιόδους κρίσης αποτελούν προϋπόθεση για την επιβίωση και την κοινωνική συνοχή. Η χρονιά που μας αφήνει ανέδειξε με σαφή -και ενδεχομένως επώδυνο τρόπο- ότι οι αξίες του ανθρωπισμού, για να είναι ουσιαστικές και αποτελεσματικές χρειάζονται σχέδιο, διαρκή προετοιμασία και επένδυση στον ίδιο τον άνθρωπο. Άλλωστε πρόκειται για επιλογές που δοκιμάζονται και κρίνονται στην πράξη.

Μια τέτοια συνθήκη για τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό αποτέλεσαν το περασμένο καλοκαίρι οι καταστροφικές πυρκαγιές στην ορεινή Λεμεσό. Οι εθελοντές μας βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στις πληγείσες περιοχές προσφέροντας φροντίδα και ψυχολογική στήριξη στους ανθρώπους που βίωσαν τις συνέπειες της πυρκαγιάς. Ταυτόχρονα, η εμπειρία αυτή αποτέλεσε αφετηρία για μια συνολική επαναξιολόγηση και αναβάθμιση της επιχειρησιακής ετοιμότητα του Οργανισμού για μελλοντικές κρίσεις. Η ενίσχυση της ενδοεπικοινωνίας των επιχειρησιακών ομάδων, η αναβάθμιση της ασφάλειάς τους με την εγκατάσταση συστημάτων GPS στα οχήματα, καθώς και η υλοποίηση στοχευμένων εκπαιδεύσεων Πρώτων Βοηθειών και Πρώτων Ψυχολογικών Βοηθειών αναδείχθηκαν ως βασικές προτεραιότητες.

Εύλογα, λοιπόν, τίθεται το ερώτημα: την επόμενη μέρα τι κάνουμε; Αρκούμαστε στη διαχείριση του επείγοντος ή οφείλουμε να βλέπουμε πιο μπροστά; Το ζητούμενο είναι να θέσουμε στην πράξη τις ανθρωπιστικές αξίες μετουσιώνοντάς τες σε ουσιαστικές παρεμβάσεις για το «μετά». Εκεί όπου οι πληγέντες θα μπορέσουν να ξανασταθούν στα πόδια τους, να ανακτήσουν την αξιοπρέπειά τους και να αισθανθούν ότι δεν είναι μόνοι. Γι’ αυτό ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός επενδύει συστηματικά στην ενδυνάμωση των ανθρώπων και των κοινοτήτων, υιοθετώντας παρεμβάσεις που συνδυάζουν την άμεση ανακούφιση με τη μακροπρόθεσμη κοινωνική ανθεκτικότητα. Στόχος μας είναι να ενεργοποιούμε δεξιότητες, να δημιουργούμε δυνατότητες και να δίνουμε στους ανθρώπους τα μέσα για να εξέλθουν από τον φαύλο κύκλο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Σε αυτό το πλαίσιο, δρομολογείται η εφαρμογή του μοντέλου Time Banking, ενός σύγχρονου κοινωνικού εργαλείου που ενισχύει την αμοιβαία προσφορά και την ανταλλαγή δεξιοτήτων. Το μοντέλο αυτό προάγει την ενεργό συμμετοχή των πολιτών, καλλιεργεί την αυτονομία και μετατρέπει την αλληλεγγύη σε συλλογικό κοινωνικό κεφάλαιο. Παράλληλα, το Συμβουλευτικό Κέντρο του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού προσφέρει δωρεάν ατομική και οικογενειακή συμβουλευτική, ενισχύοντας την ψυχική ανθεκτικότητα και την κοινωνική συνοχή.

Το 2025 αποτελεί χρονιά- ορόσημο για τον Οργανισμό μας. Ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός συμπληρώνει 75 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας και προσφοράς στην Κύπρο. Εβδομήντα πέντε χρόνια κατά τα οποία η ανθρωπιά έγινε πράξη, η αλληλεγγύη θεσμός και ο εθελοντισμός τρόπος ζωής. Από τις τραγικές στιγμές της ιστορίας του τόπου μας, μέχρι τις σύγχρονες ανθρωπιστικές προκλήσεις, παραμένουμε σταθερά δίπλα σε κάθε άνθρωπο που έχει ανάγκη, χωρίς διακρίσεις, με απόλυτο σεβασμό στην αξιοπρέπεια.

Η θεσμική μας παρουσία ενισχύεται περαιτέρω καθώς η συμμετοχή μας στις δράσεις της Κυπριακής Προεδρίας της Ε.Ε. αναδεικνύει τον Οργανισμό σε αξιόπιστο εταίρο στον ευρωπαϊκό ανθρωπιστικό διάλογο. Με κινητήριο δύναμη τους εθελοντές μας και θεμέλια τη διαφάνεια και τη λογοδοσία κοιτάζουμε το μέλλον με πίστη στις Αρχές του Κινήματος. Μετά από 75 χρόνια, ο σκοπός μας παραμένει αδιαπραγμάτευτος: «ο άνθρωπος στο επίκεντρο».

*Γενικός Γραμματέας Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού