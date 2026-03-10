Οι ανθρωπιστικές ανάγκες στο Ιράν αυξάνονται απότομα λόγω του πολέμου, ανακοίνωσαν την Τρίτη ο Ερυθρός Σταυρός και η Ερυθρά Ημισέληνος, απευθύνοντας έκκληση έκτακτης ανάγκης για περισσότερα από 50 εκατομμύρια δολάρια.

Η Διεθνής Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου (IFRC) δήλωσε ότι η έκκλησή της για 40 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα (51,5 εκατομμύρια δολάρια) θα βοηθήσει στην υποστήριξη πέντε εκατομμυρίων ανθρώπων τους επόμενους 16 μήνες.

«Σε όλη τη χώρα, οι κοινότητες αντιμετωπίζουν αυξανόμενες ανθρωπιστικές ανάγκες που σχετίζονται με την υγειονομική περίθαλψη, τη στέγαση, την ύδρευση και την αποχέτευση, καθώς και την ψυχική υγεία και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη», δήλωσε η IFRC.

Τα κεφάλαια θα βοηθήσουν την εθνική Ιρανική Εταιρεία Ερυθράς Ημισελήνου (IRCS) να δώσει προτεραιότητα σε όσους επλήγησαν άμεσα από τον πόλεμο και να αντιμετωπίσει τις ζημιές στις υποδομές και τις διαταραχές σε βασικές υπηρεσίες.

«Με τις ανθρωπιστικές ανάγκες να αυξάνονται απότομα κάθε μέρα που περνά, η έκκληση έκτακτης ανάγκης θα βοηθήσει στην αύξηση και της βοήθειας που σώζει ζωές και στην παροχή υποστήριξης σε όσους επλήγησαν περισσότερο», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Μαρία Μαρτίνεζ, επικεφαλής της αντιπροσωπείας της IFRC στο Ιράν.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν το πρώτο κύμα επιθέσεων στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, πυροδοτώντας έναν πόλεμο που οδήγησε το Ιράν να χτυπήσει στόχους σε πολλές χώρες γύρω από τον Κόλπο.

Η IFRC δήλωσε ότι 529 παραρτήματα της IRCS αναλαμβάνουν επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης σε 30 επαρχίες και 197 πόλεις στο Ιράν.

Περισσότερες από 2.100 ομάδες αντίδρασης και πάνω από 6.500 μέλη προσωπικού και εθελοντές έχουν αναπτυχθεί, ανέφερε, ενώ ομάδες έκτακτης ανάγκης πραγματοποιούν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

