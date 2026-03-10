Στη δίνη του πολέμου για 11η ημέρα βρίσκεται η Μέση Ανατολή, με τις αντιμαχόμενες πλευρές ΗΠΑ–Ισραήλ και Ιράν να κλιμακώνουν τις επιθέσεις τους.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς το Ιράν, δηλώνοντας ότι οποιαδήποτε ενέργεια που θα διακόψει τη ροή πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ θα αντιμετωπιστεί με πλήγματα 20 φορές ισχυρότερα από όσα έχουν γίνει έως τώρα

Η Κύπρος παραμένει σε επιφυλακή, μετά από τον συναγερμό που ήχησε χθες το πρωί στις Βάσεις Ακρωτηρίου.

Όλες οι τελευταίες εξελίξεις

6:44 – Μέτσολα για Κύπρο: Η ασφάλεια της είναι η ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης

«Γνωρίζουμε επίσης ότι οι άνθρωποι στην Κύπρο ανησυχούν και θέλω να είμαι απολύτως σαφής: δεν είστε και δεν θα είστε ποτέ μόνοι», ανέφερε η πρόεδρος του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα στην έναρξη της ολομέλειας του Μαρτίου.

6:30 – Επανέρχεται η κανονικότητα στο Ακρωτήρι: Στην καθημερινότητά επανήλθε το 85% των κατοίκων – Παραμένουν εκτός των οικιών τους

Μετά από ένα ήρεμο σαββατοκύριακο, κατά το οποίο η καθημερινότητα στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ακρωτηρίου κυλούσε ήσυχα και χωρίς έκτακτα συμβάντα, οι σειρήνες ήχησαν το πρωί της Δευτέρας (9/3) λίγο μετά τις 10. Η ξαφνική ειδοποίηση κινητοποίησε κατοίκους, ωστόσο ο συναγερμός έληξε σε περίπου 15 λεπτά, αφήνοντας πίσω μόνο την αίσθηση επαγρύπνησης και ένα μικρό βαθμό αναστάτωσης.

06:27 – ΗΠΑ: «Θα εντοπίζουμε και θα καταστρέφουμε τους ιρανικούς εκτοξευτές πυραύλων»

Οι ΗΠΑ προειδοποίησαν ότι, ακόμη και αν το Ιράν επιχειρήσει να αποκρύψει τους εκτοξευτές πυραύλων, οι αμερικανικές δυνάμεις θα συνεχίσουν να τους αναζητούν και να τους στοχεύουν.

«Το ιρανικό καθεστώς μπορεί να προσπαθεί να κρύψει τους εκτοξευτές πυραύλων του, αλλά οι αμερικανικές δυνάμεις δεν θα σταματήσουν να τους εντοπίζουν», αναφέρεται στο μήνυμα.

The Iranian regime can try to hide their missile launchers, but U.S. forces won’t stop looking. When we find them, we’re taking them out. pic.twitter.com/urq3LWwARC — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 10, 2026

06:20 – Τηλεφωνική επικοινωνία του Ερντογάν με τον πρόεδρο του Ιράν για τους βαλλιστικούς πυραύλους

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Ιρανό πρόεδρο, Μασούντ Πεζεσκιάν, με αντικείμενο την κλιμακούμενη ένταση μετά την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν κατά της Τουρκίας.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, ο Πεζεσκιάν πρότεινε τη σύσταση κοινής ερευνητικής ομάδας για το περιστατικό.

05:40 – Βανς και Χέγκσεθ στην τελετή επιστροφής του έβδομου Αμερικανού στρατιώτη που σκοτώθηκε στον πόλεμο με το Ιράν

Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζέι Ντι Βανς συμμετείχε τη Δευτέρα σε σύντομη τελετή στη βάση της Πολεμικής Αεροπορίας στο Ντόβερ, στις ανατολικές ΗΠΑ, για την επιστροφή της σορού του έβδομου Αμερικανού στρατιωτικού που σκοτώθηκε στον πόλεμο εναντίον του Ιράν.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στον διάδρομο προσγειώσεων και απογειώσεων της βάσης της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας στο Ντόβερ, όπου μεταφέρθηκε η σορός του στρατιωτικού με μεταγωγικό αεροσκάφος.

PHOTOS: Vice President Vance attends the dignified transfer of Sgt. Benjamin N. Pennington, an American hero who gave his life to defend his country. pic.twitter.com/nDe13aTKwy — Vice President JD Vance (@VP) March 10, 2026

🚨 JUST IN: VP JD Vance and SecWar Pete Hegseth pray over fallen Sgt. Benjamin Pennington of Kentucky at the dignified transfer from Iran



God bless this hero, these troops are the bravest among us 🙏🏻🇺🇸 pic.twitter.com/Mk2f563Qrp — Eric Daugherty (@EricLDaugh) March 10, 2026

05:20 – 29χρονη νεκρή σε πλήγμα του Ιράν στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν



Οι αρχές του Μπαχρέιν ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι 29χρονη σκοτώθηκε σε επίθεση του Ιράν στο βασίλειο, την ενδέκατη ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

04:45 – Ιρακινή ομάδα ανέλαβε την ευθύνη για 37 επιχειρήσεις εναντίον «εχθρικών βάσεων»

Η Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ αναφέρει ότι οι μαχητές της πραγματοποίησαν 37 επιχειρήσεις με στόχο «εχθρικές βάσεις στο Ιράκ και την περιοχή» τις τελευταίες 24 ώρες.



Η φιλο-ιρανική ομάδα ανέφερε ότι χρησιμοποίησε δεκάδες drones και πυραύλους στις επιθέσεις.

03:30 – Ο στρατός της Συρίας καταγγέλλει ότι η Χεζμπολάx άνοιξε πυρ εναντίον της συριακής επικράτειας

Οι de facto αρχές της Συρίας κατήγγειλαν τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη ότι η Χεζμπολάχ του Λιβάνου άνοιξε πυρ με πυροβολικό εναντίον της συριακής επικράτειας, εν μέσω του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και το λιβανικό σιιτικό κίνημα το οποίο πρόσκειται στο Ιράν.

«Οβίδες του πυροβολικού βληθείσες από το λιβανικό έδαφος κατέπεσαν στη συριακή επικράτεια κοντά στην πόλη Σεργάγια, δυτικά της Δαμασκού. Οι παραστρατιωτικοί της Χεζμπολάχ έριξαν αυτές της οβίδες εναντίον θέσεων του συριακού αραβικού στρατού κοντά στη Σεργάγια», ανέφερε το γενικό επιτελείο του συριακού στρατού, κατά το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SANA

03:00 Οι Φρουροί της Επανάστασης τονίζουν πως αυτοί «θα αποφασίσουν το τέλος του πολέμου»

Οι Φρουροί της Επανάστασης τόνισαν τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη ότι αυτοί «θα αποφασίσουν το τέλος του πολέμου», απαντώντας στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που δήλωσε ότι η ένοπλη σύρραξη θα «τελειώσει σύντομα».



«Εμείς είμαστε αυτοί που θα αποφασίσουμε για το τέλος του πολέμου», είπε εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με ανακοινωθέν που αναμεταδόθηκε από ιρανικά ΜΜΕ. «Η εξίσωση και το μελλοντικό καθεστώς της περιοχής βρίσκεται πλέον στα χέρια των ενόπλων μας δυνάμεων. Δεν είναι οι αμερικανικές (ένοπλες) δυνάμεις αυτές που θα βάλουν τέλος στον πόλεμο», πρόσθεσε.

02:40 – Τραμπ για Στενά του Ορμούζ: «Αν το Ιράν μπλοκάρει το πετρέλαιο, θα το πλήξουμε 20 φορές σκληρότερα»

Σε ανάρτησή του, ο Ντόνλαντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αντιδράσουν άμεσα σε περίπτωση που η Τεχεράνη επιχειρήσει να εμποδίσει τη διέλευση πετρελαϊκών φορτίων από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

«Αν το Ιράν κάνει οτιδήποτε που θα σταματήσει τη ροή πετρελαίου στα Στενά του Ορμούζ, θα δεχθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής πλήγμα ΕΙΚΟΣΙ ΦΟΡΕΣ ισχυρότερο από ό,τι έχει δεχθεί μέχρι τώρα. Επιπλέον, θα πλήξουμε στόχους που μπορούν να καταστραφούν εύκολα και θα καταστήσουν ουσιαστικά αδύνατη την ανοικοδόμηση του Ιράν ως κράτους. Θάνατος, φωτιά και οργή θα πέσουν πάνω τους — αλλά ελπίζω και προσεύχομαι να μη συμβεί κάτι τέτοιο!

Αυτό είναι ένα δώρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής προς την Κίνα και όλες τις χώρες που χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό τα Στενά του Ορμούζ. Ελπίζω να εκτιμηθεί ιδιαίτερα αυτή η κίνηση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο ζήτημα αυτό».