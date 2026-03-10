Ανταλλάσουν απειλές οι ΗΠΑ και το Ιράν, ενόψει πυραυλικών επιθέσεων κατά την εντέκατη μέρα του πολέμου. «Σήμερα θα είναι η πιο έντονη ημέρα επιθέσεων», απείλησε ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, ενώ από την πλευρά του ο επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, προειδοποίησε τον Ντόναλντ Τραμπ: «Πρόσεχε να μην εξοντωθείς».

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν να εντείνουν την εκστρατεία επιθέσεων κατά του Ιράν και αρνήθηκε να διευκρινίσει πόσο χρονικό διάστημα έχει σκοπό η Ουάσινγκτον να διαρκέσει ο πόλεμος, τονίζοντας ότι η απόφαση αυτή εναπόκειται στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Σήμερα Τρίτη θα είναι «η πιο έντονη ημέρα επιθέσεων» μέχρι στιγμής εναντίον του Ιράν, από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου. «Ο μεγαλύτερος αριθμός μαχητικών αεροσκαφών, βομβαρδιστικών και επιθέσεων», θα αναπτυχθεί σήμερα, δήλωσε ο Χέγκσεθ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Πεντάγωνο.

Ο υπουργός Άμυνας είπε περαιτέρω ότι «τις τελευταίες 24 ώρες το Ιράν εκτόξευσε τους λιγότερους πυραύλους που ήταν σε θέση να εκτοξεύσει μέχρι στιγμής».

Όταν ρωτήθηκε για τη θέση των ΗΠΑ μετά από περισσότερες από 10 ημέρες πολέμου, ο επικεφαλής του Πενταγώνου μίλησε για μια «πολύ ισχυρή θέση», αλλά αρνήθηκε να διευκρινίσει πόσο καιρό αναμένεται να διαρκέσει ο πόλεμος.

«Ο πρόεδρος έχει καθορίσει μια πολύ συγκεκριμένη αποστολή να επιτύχει και η δουλειά μας είναι να την επιτύχουμε αδυσώπητα», δήλωσε ο Χέγκσεθ, προσθέτοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι αυτός που είναι επικεφαλής.

«Δεν είναι δική μου δουλειά να κάνω εικασίες για το αν αυτή είναι η αρχή, η μέση ή το τέλος» της σύγκρουσης, είπε.

Μιλώντας στο πλευρό του υπουργού Άμυνας, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας πτέραρχος Νταν Κέιν, δήλωσε ότι ο αμερικανικός στρατός θα εξετάσει μια σειρά από επιλογές αν του δοθεί η αποστολή να συνοδεύσει πλοία μέσω του Στενού του Χορμούζ.

Ο Κέιν παράλληλα είπε ότι ενώ οι ιρανικές δυνάμεις πολεμούν, δεν είναι περισσότερο ισχυρές από όσο νόμιζαν οι ΗΠΑ. «Νομίζω ότι πολεμούν και το σέβομαι αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι είναι πιο ισχυρές από ό,τι νομίζαμε», ανέφερε.

Επιπρόσθετα ο ίδιος τόνισε ότι οι ΗΠΑ πραγματοποιούν επιθέσεις εναντίον ιρανικών σκαφών τοποθέτησης ναρκών. «(Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ) συνεχίζει σήμερα να κυνηγά και να πλήττει πλοία ναρκοθέτησης και εγκαταστάσεις αποθήκευσης ναρκών», σημείωσε ο ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας .

Πρόσθεσε ότι τις πρώτες 10 ημέρες της εκστρατείας κατά του Ιράν, οι ΗΠΑ έχουν βυθίσει ή καταστρέψει περισσότερα από 50 πολεμικά πλοία.

«Πρόσεχε μην εξοντωθείς»: Ο Λαριτζανί του Ιράν απειλεί ξανά τον Τραμπ

Απευθυνόμενος στον πρόεδρο των ΗΠΑ ο Λαριτζανί, ένας από τους ισχυρότερους πολιτικούς παράγοντες στο Ιράν, τόνισε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι «το έθνος του Ιράν δεν φοβάται τις κενές απειλές σου».

«Ακόμη και μεγαλύτεροι από εσένα δεν μπόρεσαν να εξαλείψουν το ιρανικό έθνος. Πρόσεχε τον εαυτό σου», πρόσθεσε.

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες που ο Λαριτζανί αφήνει να εννοηθεί ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να αποτελέσει στόχο.

«Θα πληρώσει το τίμημα»

Το περασμένο Σάββατο ο Ιρανός αξιωματούχος είχε δηλώσει ότι ο Τραμπ πρέπει «να πληρώσει το τίμημα» για τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν.

Ο Τραμπ απάντησε λακωνικά: «Δεν έχω ιδέα για τι μιλά ή ποιος είναι. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου».

Οι τελευταίες δηλώσεις του Λαριτζανί ήρθαν ως αντίδραση σε ανάρτηση του Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου προειδοποίησε ότι το Ιράν θα δεχθεί πλήγμα «20 φορές ισχυρότερο» εάν επιχειρήσει να μπλοκάρει τη ροή πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταστρέψουν στόχους που θα καθιστούσαν «σχεδόν αδύνατη» την ανοικοδόμηση του Ιράν σε περίπτωση που κλείσει το στρατηγικής σημασίας πέρασμα.

Υπόθεση φερόμενης συνωμοσίας δολοφονίας του Τραμπ από το Ιράν

Τον Νοέμβριο του 2024, το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε την απαγγελία ομοσπονδιακών κατηγοριών που σχετίζονται με αποτροπή σχεδίου δολοφονίας του Τραμπ πριν από τις προεδρικές εκλογές εκείνης της χρονιάς.

Σύμφωνα με αξιωματούχους εθνικής ασφάλειας, η φερόμενη συνωμοσία ήταν η τελευταία μιας σειρά σχεδίων, που -σύμφωνα με Αμερικανούς εισαγγελείς – συνδέονται με ιρανικές προσπάθειες εξόντωσης του Τραμπ.