Παρά το γεγονός ότι, όπως επισημαίνουν στις δηλώσεις τους Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι, το 75% των εκτοξευτών βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν έχει καταστραφεί, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) εκτιμούν ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να διαθέτει την ικανότητα να συνεχίσει τις πυραυλικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Το βράδυ του Σαββάτου (7/3), οι IDF επιχείρησαν να καθησυχάσουν τους Ισραηλινούς πολίτες, καθώς οι σειρήνες προειδοποίησης για ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις εξακολουθούν να ηχούν συχνά, αναγκάζοντας εκατομμύρια ανθρώπους να καταφεύγουν καθημερινά σε ασφαλή δωμάτια και καταφύγια.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο, καταστρέφοντας το 75% των εκτοξευτών βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν.

Το ποσοστό αυτό αποτελεί αύξηση σε σχέση με το 65% που είχε ανακοινωθεί μόλις δύο ημέρες νωρίτερα, ένδειξη ότι οι επιχειρήσεις συνεχίζονται με αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, το Σάββατο καταγράφηκε και νέα μείωση στον αριθμό των πυραύλων που εκτοξεύονται προς το Ισραήλ.

Την πρώτη ημέρα του πολέμου είχαν εκτοξευθεί περίπου 100 πύραυλοι, ενώ τις τελευταίες ημέρες ο αριθμός είχε περιοριστεί στους 20 έως 25. Πλέον εκτιμάται ότι εκτοξεύονται περίπου δώδεκα πύραυλοι.

Για αρκετές ημέρες το Ισραήλ δεν είχε αναφέρει σημαντικά πλήγματα, σε αντίθεση με τις πρώτες ημέρες του πολέμου, όταν είχαν καταγραφεί πολλαπλές επιτυχείς επιθέσεις.

Ωστόσο, την Κυριακή σημειώθηκε ένα σημαντικό πλήγμα σε ισραηλινό έδαφος και ακολούθησε ακόμη ένα τη Δευτέρα. Παράλληλα, τόσο ο ρυθμός εκτόξευσης πυραύλων όσο και ο αριθμός των σειρήνων προειδοποίησης δεν έχουν μειωθεί αισθητά τις τελευταίες ημέρες.

Οι αρχικές επιτυχίες δεν σημαίνουν άμεσο τέλος του πολέμου

Σύμφωνα με πηγές των IDF, τα αρχικά αποτελέσματα στη μείωση των ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι τα πυραυλικά πλήγματα θα τερματιστούν σύντομα.

Ως παράδειγμα αναφέρεται η περίπτωση της Χαμάς: η εκτόξευση ρουκετών μειώθηκε σημαντικά μέσα σε λίγες εβδομάδες μετά την 7η Οκτωβρίου 2023, ωστόσο η οργάνωση συνέχισε να πραγματοποιεί επιθέσεις με σχετική συχνότητα μέχρι τις αρχές του Ιανουαρίου του 2024.

Οι IDF έχουν γνωστοποιήσει ότι έχουν καταστρέψει μεγάλης κλίμακας εγκαταστάσεις βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν.

Ωστόσο, οι εναπομείναντες εκτοξευτές –εκτιμώμενοι σε περίπου 100 έως 150– καθώς και περισσότεροι από 1.000 πύραυλοι βρίσκονται διασκορπισμένοι σε μικρότερες μονάδες σε ολόκληρη την επικράτεια της Ισλαμικής Δημοκρατίας, η οποία είναι η 17η μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο σε έκταση.

Η γεωγραφική διασπορά αυτών των συστημάτων καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη τη σημαντική μείωση του ρυθμού εκτόξευσης πυραύλων από το υπόλοιπο 25% των εκτοξευτών που έχουν απομείνει.

Μια πιο ρεαλιστική προσδοκία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ισραηλινού στρατού, θα μπορούσε να είναι η μείωση των επιθέσεων σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην προκαλούνται πλέον ανθρώπινες απώλειες.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, η κατάσταση θα έμοιαζε με τις επιθέσεις πυραύλων των Χούθι της Υεμένης, οι οποίες από το 2023 έως το 2025 προκαλούσαν αναστάτωση στην καθημερινότητα αλλά σπάνια οδηγούσαν σε θύματα.

