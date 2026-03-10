Τον Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας Johann Wadephul καλωσόρισε την Τρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών, ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, με τον Γερμανό ομόλογό του να υπογράφει στο βιβλίο επισκεπτών ότι «αυτές τις δύσκολες εποχές είναι καλό να έχεις την Κύπρο σαν καλό φίλο και εταίρο με ίδιες αξίες».

Πρόσθεσε ότι «μαζί προσπαθούμε για ειρήνη και μια δυνατή Ευρώπη», ενώ ευχαρίστησε την Κύπρο για την «υπεύθυνη εμπλοκή» της «ως γέφυρα στη Μέση Ανατολή αλλά και ως Πρόεδρο του Συμβουλίου της ΕΕ».

Στη συνέχεια οι δύο Υπουργοί είχαν κατ’ ιδίαν συνάντηση και ακολούθησαν διμερείς διαβουλεύσεις.

Τη διαβεβαίωση ότι «αν η Κύπρος πραγματικά μας χρειαστεί, θα είμαστε παρόντες» έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Johann Wadephul, μετά τη συνάντηση που είχε την Τρίτη στη Λευκωσία με τον Υπουργό Εξωτερικών Κωνσταντίνο Κόμπο.

Από την πλευρά του ο κ. Κόμπος υπογράμμισε ότι η Ευρώπη πρέπει να έχει ενεργό ρόλο στην αποκλιμάκωση μέσω της διπλωματίας και ότι η Κύπρος είναι «μέρος των απαντήσεων και όχι μέρος οποιουδήποτε προβλήματος».

ΚΥΠΕ