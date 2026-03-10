Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στο Fox News ότι είναι πιθανό να συνομιλήσει με το Ιράν, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από τους όρους των συνομιλιών.

Ερωτηθείς, σε συνέντευξη το βράδυ της Δευτέρας, για το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη, ο Τραμπ ανέφερε, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο, ότι έχει πληροφορηθεί πως η ιρανική πλευρά επιθυμεί έντονα να υπάρξει διάλογος.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος επανέλαβε επίσης τη δυσαρέσκειά του για τον νέο Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ , λέγοντας στο Fox: «Δεν πιστεύω ότι μπορεί να ζήσει ειρηνικά».

Ιρανός ΥΠΕΞ: «Οι συνομιλίες δεν είναι πλέον στην ατζέντα μας»

Νωρίτερα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών είχε ξεκαθαρίσει πως δεν εξετάζεται η Τεχεράνη να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον.

«Έχουμε μια πολύ πικρή εμπειρία συνομιλιών με Αμερικανούς», είπε, σημειώνοντας ότι και οι δύο επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν, τον Ιούνιο και τώρα, ήρθαν μετά από ανεπιτυχείς διαπραγματεύσεις μεταξύ των χωρών. Οι συνομιλίες δεν είναι «πλέον στην ατζέντα μας», υποστήριξε.

