Συνολικά 39 πτήσεις ακυρώθηκαν σήμερα, Τρίτη, από και προς το αεροδρόμιο Λάρνακας, λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με στοιχεία για τον προγραμματισμό των πτήσεων στο αεροδρόμιο, ακυρώθηκαν 16 αφίξεις και 13 αναχωρήσεις πτήσεων, διαφόρων αεροπορικών εταιρειών από και προς χώρες κυρίως της Μέσης Ανατολής. Μεταξύ των χωρών αυτών είναι το Ισραήλ, ο Λίβανος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, αλλά και το Ηνωμένο Βασίλειο (Heathrow – Λονδίνο).

Σημειώνεται ότι οι επιβάτες οι οποίοι έχουν προγραμματισμένο ταξίδι καλούνται να επικοινωνούν απευθείας με την αεροπορική τους εταιρεία ή τον ταξιδιωτικό τους πράκτορα για να εξασφαλίσουν τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της πτήσης τους.

ΚΥΠΕ