Μετά από ένα ήρεμο σαββατοκύριακο, κατά το οποίο η καθημερινότητα στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ακρωτηρίου κυλούσε ήσυχα και χωρίς έκτακτα συμβάντα, οι σειρήνες ήχησαν το πρωί της Δευτέρας (9/3) λίγο μετά τις 10. Η ξαφνική ειδοποίηση κινητοποίησε κατοίκους, ωστόσο ο συναγερμός έληξε σε περίπου 15 λεπτά, αφήνοντας πίσω μόνο την αίσθηση επαγρύπνησης και ένα μικρό βαθμό αναστάτωσης.

Το δημοτικό διαμέρισμα Ακρωτηρίου έχει πλέον εισέλθει σε ρυθμούς κανονικότητας, με το 85% των κατοίκων, από τους συνολικά 1.100, να έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους, ενώ περίπου 190 κάτοικοι διαμένουν σε ξενοδοχειακές μονάδες της Λεμεσού. Η κατάσταση θα παραμείνει σε καθεστώς εκκένωσης μέχρι και την Παρασκευή, 13 Μαρτίου, οπότε και θα επανεξεταστεί, σύμφωνα με την αξιολόγηση της κατάστασης, όπως αναφέρει σε χθεσινή της ανάρτηση το Υπουργείο Εσωτερικών. Το ίδιο ισχύει και για τους Βρετανούς που διαμένουν στις Βάσεις και οι οποίοι έχουν εγκαταλείψει την περιοχή.

Η πλειονότητα των κατοίκων έχει επιστρέψει στις καθημερινές της δραστηριότητες, ενώ οι επιχειρήσεις στο Ακρωτήρι λειτουργούν πλέον κανονικά, σηματοδοτώντας την επιστροφή της κοινότητας σε ρυθμούς κανονικότητας. Παράλληλα, όπως καταγράφει το ρεπορτάζ του «Φ», οι κάτοικοι φαίνεται να έχουν πλέον συνηθίσει τον ήχο της σειρήνας και αντιμετωπίζουν την κατάσταση με ψυχραιμία και χωρίς τον πανικό της περασμένης Δευτέρας μετά την επίθεση του drone στη στρατιωτική βάση.

Περίπου 190 άτομα διαμένουν σε ξενοδοχεία που έχουν διευθετηθεί από τον Δήμο Κουρίου και την Πολιτική Άμυνα. Όπως πληροφορείται ο «Φ», το κόστος διαμονής των ευάλωτων ομάδων καλύπτεται από τις Βρετανικές Βάσεις, ενώ για τους υπόλοιπους πολίτες που διαμένουν σε ξενοδοχεία καλύπτεται από τη Δημοκρατία. Σε ό,τι αφορά τη διατροφή των ευάλωτων ομάδων, αυτή καλύπτεται από τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό, ενώ για όλους τους υπόλοιπους από τον Δήμο Κουρίου.

Προσωρινή λύση για τα σχολεία Ακρωτηρίου

Την προσωρινή μεταστέγαση του Δημοτικού Σχολείου και του Δημόσιου Νηπιαγωγείου Ακρωτηρίου αποφάσισε χθες το Υπουργείο Παιδείας, μετά από αίτημα των γονέων των σχολείων.

Σύμφωνα με την Πρόεδρο του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Ακρωτηρίου, Πωλίνα Αργυρού, αποφασίστηκε ως προσωρινή λύση, το Δημοτικό Σχολείο της κοινότητας να μεταστεγαστεί στο Β’ Δημοτικό Σχολείο Κολοσσίου στο Συνοικισμό, ενώ το νηπιαγωγείο θα φιλοξενηθεί στο ΣΚΕ Κολοσσίου.

Η απόφαση, όπως ανέφερε η κ.Αργυρού, ελήφθη μετά από διαβουλεύσεις μεταξύ του Συνδέσμου, της Σχολικής Εφορείας του Δήμου Κουρίου, του Δημάρχου και του Υπουργείου Παιδείας. Οι μαθητές θα ξεκινήσουν άμεσα από σήμερα Τρίτη (10/3) ώστε να μην χάνουν μαθήματα και διδακτέα ύλη.