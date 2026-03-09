Την προσωρινή μεταστέγαση του Δημοτικού Σχολείου και του Δημόσιου Νηπιαγωγείου Ακρωτηρίου, μέχρι την άρση της υποχρεωτικής εκκένωσης, ζητούν οι οργανωμένοι γονείς, δήλωσε η Πρόεδρος του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Ακρωτηρίου, Πωλίνα Αργυρού. Την ίδια ώρα, πηγές από το Υπουργείο Παιδείας αναφέρουν ότι γίνονται προσπάθειες να εξευρεθεί σχετική λύση και ενδεχομένως να υπάρξει και σήμερα σχετική ανακοίνωση.

Σε επιστολή του Συνδέσμου Γονέων, που στάλθηκε το πρωί της Δευτέρας, επισημαίνεται η δυσκολία εφαρμογής του συστήματος τηλεκπαίδευσης, καθώς η πλειοψηφία των γονιών εργάζεται και δεν υπάρχει δυνατότητα επίβλεψης και στήριξης των παιδιών στο σπίτι.

Το θέμα απασχόλησε έκτακτη σύσκεψη του Συνδέσμου, την περασμένη Παρασκευή και σχετικές προεργασίες και ψηφοφορία έγιναν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ανέφερε η κ. Αργυρού.

«Αποστείλαμε αίτημα, ως Σύνδεσμος Γονέων, σε συνεννόηση με τη Σχολική Εφορεία Δήμου Κουρίου και τον ίδιο τον Δήμο και την Ομοσπονδία Γονέων, για να βρεθεί ένας χώρος να πάνε όλα τα παιδιά μαζί, με τους δασκάλους τους, ώστε να ενταχθούν πάλι ξανά στη σχολική τους καθημερινότητα», συμπλήρωσε.

Υπογράμμισε ότι ο Σύνδεσμος επιθυμεί όπως εξευρεθεί κοινός χώρος, «γιατί θα είναι μεγάλο ψυχολογικό πλήγμα για τα παιδιά αν διαχωριστούν από τους δασκάλους και τους φίλους τους». Εξέφρασε, επίσης, την ελπίδα όπως υπάρξει θετική ανταπόκριση στο αίτημα για διευθέτηση του ζητήματος από τις αρμόδιες Αρχές.

Πηγές από το ΥΠΑΝ ανέφεραν ότι υπάρχει κατανόηση στο αίτημα, το οποίο βρίσκεται υπό εξέταση, σε μια προσπάθεια να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση, που να εξυπηρετεί τα παιδιά και τους γονείς.

Αποφάσεις, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, αναμένεται να ανακοινωθούν ακόμη και εντός της ημέρας.

