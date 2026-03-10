Το Αζερμπαϊτζάν έστειλε την Τρίτη ανθρωπιστική βοήθεια στο Ιράν, προσφέροντας κλάδο ελαίας λίγες ημέρες μετά την ιρανική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που πυροδότησε φόβους για επέκταση του πολέμου στον Καύκασο.

Το Μπακού, στενός εταίρος του Ισραήλ, κατηγόρησε την Τεχεράνη για «τρομοκρατία» όταν ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν ένα αεροδρόμιο και εξερράγησαν κοντά σε σχολείο την περασμένη εβδομάδα, τραυματίζοντας τέσσερις ανθρώπους στον θύλακα Ναχιτσεβάν του Αζερμπαϊτζάν, που συνορεύει με το Ιράν.

Ο Πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίγιεφ, διέταξε τις ένοπλες δυνάμεις να προετοιμάσουν αντίποινα, θέτοντάς τες στο υψηλότερο επίπεδο κινητοποίησης. Οι διπλωμάτες αποσύρθηκαν από τη χώρα.

Ο στρατός του Ιράν αρνήθηκε την εκτόξευση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και κατηγόρησε τον σύμμαχο του Αζερμπαϊτζάν, το Ισραήλ, ότι έστησε μια προβοκάτσια.

Ωστόσο, σε μια εμφανή ένδειξη ύφεσης, το Υπουργείο έκτακτης ανάγκης του Αζερμπαϊτζάν δήλωσε την Τρίτη ότι είχε στείλει τόνους τροφίμων και φαρμάκων στο Ιράν «μετά την τηλεφωνική συνομιλία στις 8 Μαρτίου μεταξύ των Προέδρων των δύο χωρών».

Το γραφείο του Αλίγιεφ δήλωσε νωρίτερα ότι ο Ιρανός ομόλογός του, Μασούντ Πεζεσκιάν, τον είχε καλέσει την Κυριακή, υποσχόμενος να διερευνήσει την επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, για την οποία επέμεινε ότι «δεν είχε καμία σχέση με το Ιράν».

Ο Αλίγιεφ «υπογράμμισε τη σημασία της διερεύνησης του περιστατικού» και οι δύο ηγέτες «αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις προοπτικές ανάπτυξης κοινών οικονομικών έργων», αναφέρθηκε, σε μια ένδειξη ότι και οι δύο πλευρές μπορεί να επιδιώκουν να αποτρέψουν την περαιτέρω επιδείνωση της κρίσης.

Το Ιράν κατηγορεί εδώ και καιρό το Ισραήλ, βασικό προμηθευτή όπλων στο Μπακού, ότι χρησιμοποιεί το έδαφος του Αζερμπαϊτζάν για επιχειρήσεις.

Τον Ιούνιο του 2025, το Μπακού διαβεβαίωσε την Τεχεράνη ότι δεν θα επέτρεπε να χρησιμοποιηθεί το έδαφός του για επιθέσεις στο Ιράν, αφού το Ισραήλ εξαπέλυσε μια μεγάλης κλίμακας επίθεση σε ιρανικούς στόχους.

Η Τεχεράνη ιστορικά ήταν επίσης επιφυλακτική απέναντι στο αυτονομιστικό αίσθημα μεταξύ των περίπου 10 εκατομμυρίων Αζέρων που ζουν στο Ιράν.

