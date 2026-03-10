Ακυρώσεις προγραμματισμένων πτήσεων καταγράφηκαν την Τρίτη στο αεροδρόμιο Πάφου, ως αποτέλεσμα της περιφερειακής κατάστασης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του αεροδρομίου, τρεις αναχωρήσεις και δύο αφίξεις ακυρώθηκαν την ημέρα εκείνη. Δύο από τις πτήσεις που θα αναχωρούσαν από την Πάφο είχαν προορισμό το Αμμάν και μία τη Χάιφα, ενώ οι ακυρωμένες αφίξεις αφορούσαν μία πτήση από τη Χάιφα και μία από το Αμμάν.

Οι επιβάτες που επηρεάζονται καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των αεροπορικών εταιρειών και την επίσημη ενημέρωση της Hermes Airports για τυχόν αλλαγές στα δρομολόγια.

Η κατάσταση παρακολουθείται στενά από τις αρμόδιες αρχές και δεν αποκλείεται να υπάρξουν και άλλες διαφοροποιήσεις στο πρόγραμμα πτήσεων, ανάλογα με τις εξελίξεις στην περιοχή.