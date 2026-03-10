Αξιοσημείωτη άνοδο κατέγραψαν τα ασιατικά χρηματιστήρια, μετά τις χθεσινές βαριές απώλειες, καθώς οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν απότομη πτώση μετά τις δηλώσεις του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ότι η σύγκρουση με το Ιράν ενδέχεται να πλησιάζει στο τέλος της.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας άνοιξε με άνοδο άνω του 5%, οδηγώντας την ανοδική κίνηση στην περιοχή, ενώ οι επενδυτές αντέδρασαν θετικά στην αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας και στην ανάκαμψη της Wall Street.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν περισσότερο από 10% αφού ο Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, του σημαντικότερου διαύλου για τη διεθνή αγορά πετρελαίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης σε δημοσιογράφο του CBS ότι «ο πόλεμος έχει σχεδόν ολοκληρωθεί».

Το Brent υποχωρούσε περίπου 10% στα 89,03 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωνε πτώση άνω του 9% στα 86,05 δολάρια. Η διόρθωση αυτή ήρθε μετά το ράλι της Δευτέρας, όταν οι τιμές είχαν ξεπεράσει τα 100 δολάρια.

Η πτώση των τιμών αποδίδεται εν μέρει στην εκτίμηση των αγορών ότι η κρίση ενδέχεται να αποκλιμακωθεί, παρά το γεγονός ότι η ενεργειακή αγορά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές διαταραχές.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Rapidan Energy Group, Μπομπ ΜακΝάλι, η διακοπή των ροών μέσω των Στενών του Ορμούζ έχει οδηγήσει στη μεγαλύτερη διαταραχή στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου που έχει καταγραφεί ποτέ.

«Με περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου να έχει διακοπεί, πρόκειται για τη μεγαλύτερη διαταραχή στην ιστορία της αγοράς», ανέφερε, συγκρίνοντας την κατάσταση με την κρίση του Σουέζ το 1956, όταν η διακοπή αφορούσε περίπου το 10% της παγκόσμιας προσφοράς.

Ανοδικά κινήθηκαν τα περισσότερα χρηματιστήρια της Ασίας. Ο αυστραλιανός δείκτης S&P/ASX 200 ενισχύθηκε περίπου 1,3% στις πρώτες συναλλαγές, ενώ ο ιαπωνικός Nikkei 225 σημείωσε άνοδο 1,6%, ανακάμπτοντας μετά τη βουτιά 5,2% που είχε καταγράψει στην προηγούμενη συνεδρίαση. Ο ευρύτερος δείκτης Topix κινήθηκε επίσης ανοδικά, με κέρδη περίπου 1,3%.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Hang Seng ενισχύθηκε περίπου 1,5%, ενώ ο κινεζικός CSI 300 κατέγραψε άνοδο κοντά στο 1%. Σημαντική άνοδο σημείωσε και ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq στη Νότια Κορέα, ο οποίος ενισχύθηκε περισσότερο από 4%.

Ανοδικά κινήθηκαν και μετοχές εταιρειών που συνδέονται με τον τουρισμό και τις αερομεταφορές, καθώς η πτώση των τιμών καυσίμων ενίσχυσε τις προσδοκίες για χαμηλότερο λειτουργικό κόστος. Οι μετοχές της Air China ενισχύθηκαν σχεδόν 3%, ενώ η China Eastern Airlines σημείωσε άνοδο 2,9% και η China Southern Airlines περίπου 2,85%. Κέρδη περίπου 1,5% κατέγραψε και η Singapore Airlines.

Η βελτίωση του κλίματος ακολούθησε την άνοδο της Wall Street κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο δείκτης S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,83% και έκλεισε στις 6.795,99 μονάδες, ενώ ο Dow Jones σημείωσε άνοδο 239 μονάδων, ή περίπου 0,5%, τερματίζοντας στις 47.740,80 μονάδες. Ο Nasdaq Composite κατέγραψε κέρδη 1,38% και διαμορφώθηκε στις 22.695,95 μονάδες.

Η ανάκαμψη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα εντυπωσιακή, καθώς νωρίτερα μέσα στη συνεδρίαση οι δείκτες είχαν υποχωρήσει σημαντικά. Ο Dow Jones είχε βρεθεί να χάνει σχεδόν 900 μονάδες στο χαμηλό της ημέρας, ενώ ο S&P 500 και ο Nasdaq είχαν σημειώσει απώλειες έως και 1,5%.

Παρά τη σημερινή ανάκαμψη, οι αγορές εξακολουθούν να παρακολουθούν με έντονη νευρικότητα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς η πορεία του πολέμου και η λειτουργία των Στενών του Ορμούζ θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τις ενεργειακές αγορές και τη διεθνή οικονομία.

newmoney.gr