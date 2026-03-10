Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει την άφιξη πτήσης επαναπατρισμού των Κυπριακών Αερογραμμών από το Dammam της Σαουδικής Αραβίας με 82 επιβαίνοντες.

Το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων, σε συνέχεια των ενεργειών που λαμβάνει από την πρώτη στιγμή της σύγκρουσης στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, και σε απόλυτο συντονισμό και στενή συνεργασία με τις Πρεσβείες της Κύπρου στο Κατάρ, το Μπαχρέιν, και την Σαουδική Αραβία προέβη στην ναύλωση της πτήσης για τον επαναπατρισμό Κυπρίων πολιτών, μελών των οικογενειών τους, άλλων πολιτών που διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο, καθώς και Ευρωπαίων πολιτών που βρίσκονταν εγκλωβισμένοι στο Κατάρ, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ.

Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς τις αρχές του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας για τις διευκολύνσεις και την υποστήριξη στην συνεχιζόμενη προσπάθεια επαναπατρισμού των συμπολιτών μας.

Το Υπουργείο Εξωτερικών και οι Διπλωματικές Αποστολές θα συνεχίσουν την παροχή βοήθειας προς πολίτες που παραμένουν στην περιοχή και πέραν αυτής.