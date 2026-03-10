Το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στην περιοχή Ρουάις, ανέστειλε τη λειτουργία του μετά από επίθεση με drone που προκάλεσε πυρκαγιά στη βιομηχανική ζώνη όπου βρίσκεται η εγκατάσταση, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

Η Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC), προχώρησε σε αξιολόγηση των ζημιών που προκλήθηκαν στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου.

Το διυλιστήριο στο Ρουάις μπορεί να επεξεργάζεται 922.000 βαρέλια πετρελαίου την ημέρα.

A fire broke out at a facility inside the Al-Ruways Industrial Complex in Abu Dhabi after it was targeted by a drone, according to the Abu Dhabi Media Office.



Η επίθεση με drone και η επακόλουθη διακοπή λειτουργίας εντάσσονται σε μια σειρά περιστατικών που έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα στη Μέση Ανατολή, προκαλώντας διαταραχές σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές στον Περσικό Κόλπο.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η Σαουδική Αραβία προχώρησε στο κλείσιμο του μεγαλύτερου διυλιστηρίου της μετά από παρόμοια επίθεση με drone, ενώ το Κατάρ ανέστειλε τη λειτουργία της μεγαλύτερης εγκατάστασης εξαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο έπειτα από αντίστοιχα πλήγματα.

Η ADNOC δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με το περιστατικό.