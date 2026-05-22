Το ενδεχόμενο επιβολής φόρου έκτακτων κερδών σε εταιρείες που αποκομίζουν υψηλά οφέλη από τη ραγδαία άνοδο των τιμών ενέργειας λόγω του πολέμου στο Ιράν εξετάζει η γαλλική κυβέρνηση.

Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Ρολάντ Λεσκέρ δήλωσε την Παρασκευή ότι το θέμα ενδέχεται να τεθεί στο τραπέζι το φθινόπωρο, εφόσον διαπιστωθεί ότι συγκεκριμένες εταιρείες έχουν καταγράψει εξαιρετικά υψηλά κέρδη μέσα στη συγκυρία της ενεργειακής αναταραχής.

«Αν υπάρχουν συγκεκριμένες εταιρείες που έχουν αποκομίσει εξαιρετικά υψηλά κέρδη, ίσως επιβάλουμε πρόσθετους φόρους, θα το θέσω έτσι, αλλά αυτή η συζήτηση θα διεξαχθεί το φθινόπωρο», δήλωσε ο Λεσκέρ στο Sud Radio, σύμφωνα με το Reuters.

Η συζήτηση στη Γαλλία εντείνεται καθώς οι τιμές της ενέργειας καταγράφουν έντονες αυξήσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν, δημιουργώντας πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αλλά και αυξάνοντας τα έσοδα εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον ενεργειακό τομέα.

Από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, αρκετοί Γάλλοι πολιτικοί της αντιπολίτευσης έχουν ταχθεί υπέρ της επιβολής πρόσθετων φόρων σε εταιρείες πετρελαίου, όπως η TotalEnergies, οι οποίες θεωρείται ότι ωφελούνται από την άνοδο των διεθνών τιμών.

Η τελική απόφαση αναμένεται να εξαρτηθεί από την αξιολόγηση της κυβέρνησης ως προς το κατά πόσο τα αυξημένα κέρδη των εταιρειών συνδέονται άμεσα με τις έκτακτες συνθήκες που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στο Ιράν και η αναταραχή στις αγορές ενέργειας.