Θέλουμε θεσμούς που να εμπνέουν εμπιστοσύνη και πολιτικούς που να υπηρετούν τον τόπο με σοβαρότητα και διαφάνεια

Το 2026 βρίσκει την Κύπρο στο κέντρο της ευρωπαϊκής θεσμικής σκηνής, ασκώντας την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και κρίσιμων αποφάσεων για το μέλλον της Ένωσης. Η κυπριακή Προεδρία μπορεί να αναδείξει τον ρόλο των μικρών κρατών-μελών ως θεματοφυλάκων συναίνεσης και σταθερότητας. Η Προεδρία αποτελεί ταυτόχρονα πρόκληση και ευκαιρία για τη χώρα μας, να αναβαθμίσει τη φωνή και το κύρος της εντός της Ένωσης.

Την ίδια στιγμή, η Κύπρος οδεύει προς τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου μέσα σε ένα πολιτικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αυξανόμενη απαξίωση της πολιτικής, χαμηλά επίπεδα εμπιστοσύνης στους θεσμούς και ενίσχυση λαϊκιστικών και ακραίων αφηγημάτων. Τα σκάνδαλα των προηγούμενων ετών και οι αποκαλύψεις φαινομένων διαπλοκής, η ατιμωρησία και η αδυναμία του συστήματος να υψώσει θεσμικές άμυνες, έχουν δυστυχώς, πλήξει και εκθέσει ανεπανόρθωτα τους θεσμούς του κράτους και έχουν απαξιώσει την πολιτική στα μάτια των πολιτών. Οι πολίτες δικαιολογημένα είναι θυμωμένοι, γιατί η Πολιτεία συχνά δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους, οι θεσμοί μοιάζουν αδύναμοι και ευάλωτοι και οι διαδικασίες αδιαφανείς.

Να ξαναχτίσουμε το κράτος

Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, ο πρόσκαιρος εντυπωσιασμός υποκαθιστά συχνά τον ουσιαστικό διάλογο. Οι θεσμοί μετατρέπονται σε εύκολο στόχο και η άκριτη κατακραυγή σε «μόδα». Η απάντηση στα κακώς έχοντα δεν μπορεί να είναι ο λαϊκισμός, τα εύηχα συνθήματα εντυπωσιασμού ή οι επιφανειακές προτάσεις που δεν είναι ούτε ρεαλιστικές ούτε εφαρμόσιμες, πολλές φορές δε αποδεικνύονται επικίνδυνες.

Η χώρα χρειάζεται πολιτικό θάρρος και πραγματική βούληση για ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις. Χρειάζεται να ξαναχτίσουμε ένα κράτος που οι πολίτες θα εμπιστεύονται, δεν θα αμφισβητούν και δεν θα φοβούνται. Το στοίχημα είναι πολιτικό, αλλά και υπαρξιακό για τη δημοκρατία μας. Απαιτείται ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο, με θεσμούς που εμπνέουν εμπιστοσύνη, με πολιτικούς που υπηρετούν τον τόπο με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και διαφάνεια, και με μια δημόσια διοίκηση αξιοκρατική και αποτελεσματική που θα εξυπηρετεί τον πολίτη.

Ουσιαστικές προτάσεις για τα προβλήματα

Η οικονομία παρουσιάζει θετικούς δείκτες, αποτέλεσμα υπεύθυνων πολιτικών επιλογών, που αναγνωρίζονται και πιστώνονται στην παρούσα Κυβέρνηση. Ωστόσο, η οικονομία δεν αξιολογείται μόνο με αριθμούς, αλλά και από τον τρόπο που βιώνεται από τους πολίτες. Παραμένουν ανοικτά μέτωπα. Η ακρίβεια και το κόστος ζωής εξακολουθούν να πιέζουν πολλά νοικοκυριά: Τη μεσαία τάξη που σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος, τους ευάλωτους και τους συνταξιούχους, τους νέους που αναζητούν στέγη και αξιοπρεπή εργασία, τους ανθρώπους της υπαίθρου.

Η συνεργασία του Δημοκρατικού Κόμματος με την Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη είναι συνεργασία ευθύνης. Στηρίζουμε θετικές πολιτικές με υπευθυνότητα και επισημαίνουμε, θεσμικά, όπου απαιτούνται βελτιώσεις. Καταθέσαμε τεκμηριωμένες προτάσεις για ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής, μεταρρυθμίσεις στη Δικαιοσύνη και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενίσχυση της ενεργειακής στρατηγικής και βελτίωση του Γενικού Συστήματος Υγείας, με στόχο τη βιωσιμότητα και τη διαφάνεια. Το στεγαστικό ζήτημα αποτελεί κορυφαία κοινωνική πρόκληση. Η αξιοποίηση κρατικής γης για προσιτή κατοικία είναι μια πολιτική που στηρίξαμε και προωθήσαμε, χωρίς να δημιουργούμε ψευδαισθήσεις. Τα προβλήματα δεν λύνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Απαιτούν επιμονή και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.

Η ανάγκη του πολιτικού κέντρου

Σε περιόδους κρίσεων και απαξίωσης, λαϊκιστικές φωνές προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τα προβλήματα των πολιτών, προτείνοντας εύκολες αλλά επικίνδυνες λύσεις. Όσα καταγράφονται πιο πάνω αναδεικνύουν την ανάγκη ενίσχυσης των δυνάμεων της συναίνεσης, της μετριοπάθειας και της υπεύθυνης συνεννόησης.

Σε μια χρονιά κατά την οποία η Κύπρος καλείται να εκπροσωπήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση με αξιοπιστία και ικανότητα σύνθεσης ιδεών και πολιτικών προτάσεων, η εσωτερική πολιτική σταθερότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι προϋπόθεση. Οι βουλευτικές εκλογές του Μαΐου αποτελούν ευκαιρία να ενισχυθούν εκείνες οι πολιτικές δυνάμεις που μπορούν να λειτουργήσουν ως ανάχωμα στον λαϊκισμό και να υπηρετήσουν, με θεσμική ευθύνη, το δημόσιο συμφέρον και το καλό των πολιτών.

*Βουλευτής Λεμεσού, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΔΗΚΟ