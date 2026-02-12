Η ανάπτυξη της Μαρίνας Πάφου επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο, αυτή τη φορά με σαφές θεσμικό πλαίσιο, ώριμες επενδυτικές προσεγγίσεις και έντονο διεθνές ενδιαφέρον. Η προθεσμία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος έληξε τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου και, σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο προσέλκυσε ουσιαστική κινητικότητα από ισχυρά επενδυτικά σχήματα — γεγονός που επιβεβαιώνει τη στρατηγική του σημασία για την Πάφο αλλά και για τη χώρα συνολικά.

Μετά από χρόνια συζητήσεων και καθυστερήσεων, η Μαρίνα Πάφου φαίνεται να εισέρχεται σε μια πιο ώριμη φάση. Το έργο στηρίζεται πλέον σε ξεκάθαρη δομή παραχώρησης, ισχυρή πολιτική βούληση και οργανωμένο επενδυτικό πλαίσιο, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ουσιαστική πρόοδο.

Στο επίκεντρο της διαδικασίας βρίσκεται η Κοινοπραξία Cusano Mare, ένα διεθνές σχήμα που δημιουργήθηκε ειδικά για την παραχώρηση της Μαρίνας Πάφου, συνδυάζοντας ευρωπαϊκά και διεθνή κεφάλαια, εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε θαλάσσιες υποδομές και ισχυρή τοπική παρουσία.

Η κοινοπραξία παρουσιάζει μια ιδιαίτερα ισχυρή σύνθεση: διεθνείς οργανισμοί με εμπειρία στην κατασκευή μαρίνων και παρουσία σε Ευρώπη, Ισραήλ και άλλες αγορές, προσφέρουν τεχνογνωσία που συγκαταλέγεται στην «ελίτ» των έργων υποδομής παγκοσμίως. Στο χερσαίο κατασκευαστικό σκέλος, τη δυναμική της ομάδας ενισχύει ο όμιλος Aristo Developers, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα στην ανάπτυξη γης τόσο στην Πάφο όσο και σε παγκύπριο επίπεδο.

Παράλληλα, στον συνεταιρισμό συμμετέχει ο όμιλος MITAS Group, με πολυετή εμπειρία σε ηλεκτρομηχανολογικά και ενεργειακά έργα στην Κύπρο και στο εξωτερικό, προσθέτοντας τεχνικό βάθος και επιχειρησιακή επάρκεια. Το βιομηχανικό σκέλος συμπληρώνεται από τον όμιλο ALP Emirates, με διεθνή παρουσία και εξειδίκευση σε προηγμένα συστήματα αεραγωγών και τεχνολογίες ποιότητας αέρα, ενισχύοντας τη συνολική τεχνική αρτιότητα του έργου.

Σε οικονομικό επίπεδο, η κοινοπραξία στηρίζεται σε οργανισμούς από την Ιταλία και το Ντουμπάι, με δραστηριότητες στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας και της ανάπτυξης γης. Ενδεικτικά, περιλαμβάνεται και πανεπιστημιακός οργανισμός στη Ρώμη, ενώ η συνολική κεφαλαιουχική διάρθρωση χαρακτηρίζεται από ισχυρή βάση και ιδιαίτερα περιορισμένη μόχλευση.

Η στρατηγική σημασία της Μαρίνας Πάφου είναι πολυεπίπεδη. Η γεωγραφική της θέση — ως πρώτο λιμάνι προσέγγισης για σκάφη που εισέρχονται στην Κύπρο από τη Δύση — σε συνδυασμό με την εγγύτητα στο Coral Bay, στο αεροδρόμιο, στα μνημεία της UNESCO και στον Ακάμα, δημιουργεί μια φυσική θαλάσσια πύλη για την περιοχή. Πέρα όμως από τον χάρτη, η μαρίνα φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως κόμβος οικονομικής δραστηριότητας, ζωής και διεθνούς προβολής, αναβαθμίζοντας συνολικά το τουριστικό προφίλ της Πάφου.

Σε κοινωνικό επίπεδο, το έργο εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει εκατοντάδες άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, μακροπρόθεσμη ζήτηση για τοπικές υπηρεσίες και προμηθευτές, καθώς και μόνιμη ενίσχυση της τοπικής οικονομίας — όχι εποχιακές «εκρήξεις». Το μοντέλο ανάπτυξης δεν αφορά ένα απομονωμένο “gated project”, αλλά μια ενσωματωμένη υποδομή που θα λειτουργεί σε αρμονία με την πόλη.

Για το κράτος και το Υφυπουργείο Τουρισμού, η παραχώρηση προσφέρει μακροχρόνια έσοδα, σύγχρονες θαλάσσιες υποδομές και ενίσχυση της θέσης της Κύπρου στον ναυτικό και ενδεχομένως στον κρουαζιερόπλοιο τουρισμό, χωρίς επιβάρυνση δημόσιων πόρων, καθώς η επένδυση είναι πλήρως ιδιωτική. Το έργο βασίζεται σε μοντέλο Build–Operate–Transfer, με σαφή κατανομή κινδύνου και αξίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο concept της ανάπτυξης, το οποίο συνοψίζεται στον όρο «προσιτή πολυτέλεια» (affordable luxury): υψηλά πρότυπα ποιότητας και υπηρεσιών, σύγχρονος σχεδιασμός και premium εμπειρία, χωρίς αίσθηση αποκλεισμού ή υπερβολής — μια προσέγγιση που ευθυγραμμίζεται με τις σύγχρονες ευρωπαϊκές τάσεις στον τουρισμό και την αστική ανάπτυξη.

Παρά το γεγονός ότι ο διαγωνισμός βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, η προσέγγιση των ενδιαφερόμενων σχημάτων χαρακτηρίζεται από ρεαλισμό και σεβασμό στη διαδικασία. Η εμπειρία προηγούμενων έργων στην Κύπρο έχει καταστήσει σαφές ότι η επιτυχία μεγάλων αναπτύξεων απαιτεί ξεκάθαρες δομές, πλήρη κατανόηση των κινδύνων και αυστηρή προετοιμασία — στοιχεία που, σύμφωνα με την Κοινοπραξία Cusano Mare, αποτελούν βασικές προτεραιότητες από το πρώτο στάδιο.

Καθώς η τελική απόφαση του διαγωνισμού εκκρεμεί, η συζήτηση γύρω από τη Μαρίνα Πάφου φαίνεται πλέον να εισέρχεται σε μια πιο ώριμη και ουσιαστική φάση. Το μόνο βέβαιο είναι ότι πρόκειται για ένα έργο με δυναμική να επανατοποθετήσει την Πάφο στον χάρτη της Μεσογείου όχι μόνο ως τουριστικό προορισμό, αλλά ως σημείο αναφοράς στον θαλάσσιο τουρισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Financial Consultant