Το όνομα τους, έχει καταστεί συνώνυμο πλέον με την Μαρίνα Πάφου, έστω και αν ακόμη δεν την είδαμε. Ο λόγος για την τοποθεσία Πότιμα της Κισσόνεργας, στην οποία έχει προγραμματισθεί να δημιουργηθεί η μεγαλύτερη Μαρίνα της Κύπρου δυναμικότητας χιλίων ελλιμενισμένων σκαφών. Μέχρι όμως να αρχίσει το κατασκευαστικό έργο, που εδώ και 20 χρόνια πάει από αναβολή σε αναβολή και από δικαστική εμπλοκή σε νομική μάχη, ο Δήμος Ακάμα, εντός των ορίων του οποίου εμπίπτει πλέον η Κισσόνεργα με τη νέα μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχει αποφασίσει την τοπιοτέχνηση και εξωραισμό της παραλιακής αυτής περιοχής.

Στα πλαίσια αυτά, η δημοτική αρχή προχώρησε πρόσφατα σε υπογραφή συμφωνίας με οίκο μελετητών για την εκπόνηση και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου έργου αστικής και τουριστικής ανάπτυξης στην περιοχή.



Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ακάμα, Μαρίνο Λάμπρου, η συμφωνία αφορά στην παροχή υπηρεσιών συμβούλων μελετητών και περιλαμβάνει την εκπόνηση μελετών, την ετοιμασία αρχιτεκτονικών και τεχνικών σχεδίων, καθώς και την επίβλεψη των έργων που θα υλοποιηθούν. Στόχος είναι η δημιουργία σύγχρονων και λειτουργικών υποδομών, οι οποίες θα αναβαθμίσουν αισθητικά και ποιοτικά την περιοχή, ενισχύοντας παράλληλα το τουριστικό και κοινωνικό της αποτύπωμα, επισημαίνει.



Το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία τουριστικού περιπτέρου, την τοπιοτέχνηση του τεμαχίου, την κατασκευή παιδικής χαράς, υπαίθριου γυμναστηρίου, χώρου στάθμευσης, καθώς και τη διαμόρφωση πεζόδρομου, προσφέροντας χώρους αναψυχής, άθλησης και ασφαλούς μετακίνησης για κατοίκους και επισκέπτες.



Το συνολικό ποσό του συμβολαίου ανέρχεται στις 134 χιλιάδες ευρώ, ανέφερε ο κ. Λάμπρου.

Με την υλοποίηση του έργου, η περιοχή «Πότιμα» αναμένεται να μετατραπεί σε έναν σύγχρονο, καλαίσθητο και πολυλειτουργικό δημόσιο χώρο, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη συνολική αναβάθμιση του Δημοτικού Διαμερίσματος Κισσόνεργας, καταλήγει ο Δήμαρχος Ακάμα.