Τέσσερις επενδυτικές κοινοπραξίες ή οίκοι, έχουν εκδηλώσει επισήμως ενδιαφέρον για ανάληψη του μεγάλου έργου της κατασκευής της μαρίνας Πάφου, της μεγαλύτερης που προβλέπεται στο νησί με χωρητικότητα χιλίων σκαφών και με μεγάλες χερσαίες αναπτύξεις στην παραλία των Ποτίμων στην Κισσόνεργα.

Τo ενδιαφέρον των συγκεκριμένων οίκων επενδυτών αποτελεί το πρώτο στάδιο υποβολής ενδιαφέροντος στη διαδικασία, που προβλέπεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες ακόμη μέχρι το τελικό στάδιο της κατακύρωσης.

Όπως αποκαλύπτει σήμερα το philenews, οι τέσσερις επενδυτικοί οίκοι που έχουν επισημοποιήσει το ενδιαφέρον τους για το μεγάλο έργο είναι οι εξής:

Celicandia: Πρόκειται για εταιρεία του ομίλου Korantina Homes, ενός εκ των μεγαλύτερων και γνωστότερων αναπτυξιακών ομίλων της Πάφου και της Κύπρου γενικότερα, με ναυαρχίδα το υπερπολυτελές project Cap St Georges Hotel and Resort στον Άγιο Γεώργιο Πέγειας.

Man Group: Πρόκειται για κατασκευαστικό όμιλο του Λιβάνου.

Cusano Mare: Αποτελεί μια καινούργια κοινοπραξία Ιταλών και Σκανδιναβών επενδυτών του κατασκευαστικού τομέα.

Ορέστης Φιντικλής: Πρόκειται για κύπριο επενδυτή, με δραστηριότητα στις ΗΠΑ και γιο γνωστού παράγοντα της οικοδομικής βιομηχανίας της Πάφου.

Οι ίδιες πληροφορίες μας αναφέρουν ότι τα προαναφερθέντα επενδυτικά σχήματα ενδέχεται να μην εμφανίζονται κατ’ ανάγκη στην ιστοσελίδα του κρατικού e-procurement, όπου υποβάλλονται οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, με αυτά ακριβώς τα ονόματα.

Αρμόδιοι φορείς επεσήμαναν επίσης στο philenews ότι ενδέχεται ακόμη οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος να μην αποκαλύπτουν πλήρως ούτε τις συνεργαζόμενες κοινοπραξίες από τις οποίες αποτελείται η κάθε μια εξ αυτών που έχουν κατατεθεί.