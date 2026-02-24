Κινήσεις τακτικής και συγκλίσεων σε οικονομικό και παρασκηνιακό επίπεδο είναι σε πλήρη εξέλιξη τις τελευταίες μέρες, μετά την υποβολή των τεσσάρων δηλώσεων ενδιαφέροντος από ισάριθμα επενδυτικά σχήματα ως προς την ανάληψη του μεγάλου έργου της μαρίνας της Πάφου.

Αποκαλυπτικές πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι η επίσημη υποβολή των δηλώσεων ενδιαφέροντος σηματοδοτεί όπως εκτιμούν όλοιι οι φορείς της Πάφου και την τελική ευθεία για το μεγάλο έργο, μετά από δεκαετίες νομικών διελκυστίνδων, για αυτό και οι εμπλεκόμενοι στις προσπάθειες ανάληψης του έργου κινούνται σε κάθε επίπεδο προκειμένου να διασφαλισθεί και η δική τους υπεροχή, αλλά και η αποφυγή της παραμικρής πιθανότητας να εκπέσει για μια ακόμη φορά η όλη διαδικασία με δικαστικές προσφυγές.

Όπως αποκάλυψε από τις 9 Φεβρουαρίου ο «Φ», τέσσερις επενδυτικές κοινοπραξίες ή οίκοι, έχουν εκδηλώσει επισήμως ενδιαφέρον για ανάληψη του μεγάλου έργου της κατασκευής της μαρίνας Πάφου, της μεγαλύτερης που προβλέπεται στο νησί με χωρητικότητα χιλίων σκαφών και με μεγάλες χερσαίες αναπτύξεις, στην παραλία των Ποτίμων στην Κισσόνεργα.

Τo ενδιαφέρον των συγκεκριμένων οίκων επενδυτών αποτελεί το πρώτο στάδιο υποβολής ενδιαφέροντος στη διαδικασία, που προβλέπεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες ακόμη μέχρι το τελικό στάδιο της κατακύρωσης.

Οι τέσσερις επενδυτικοί οίκοι που έχουν επισημοποιήσει το ενδιαφέρον τους για το μεγάλο έργο είναι οι εξής:

Celicandia: Πρόκειται για εταιρεία του ομίλου Korantina Homes, ενός εκ των μεγαλύτερων και γνωστότερων αναπτυξιακών ομίλων της Πάφου και της Κύπρου γενικότερα, με ναυαρχίδα το υπερπολυτελές project Cap St Georges Hotel and Resort στον Άγιο Γεώργιο Πέγειας.

Man Group: Πρόκειται για κατασκευαστικό όμιλο του Λιβάνου.

Cusano Mare: Αποτελεί μια καινούργια κοινοπραξία ιταλών και σκανδιναβών επενδυτών του κατασκευαστικού τομέα.

Ορέστης Φιντικλής: Πρόκειται για κύπριο επενδυτή, με δραστηριότητα στις ΗΠΑ και γιο γνωστού παράγοντα της οικοδομικής βιομηχανίας της Πάφου.

Οι ίδιες πληροφορίες μας αναφέρουν ότι τα προαναφερθέντα επενδυτικά σχήματα ενδέχεται να μην εμφανίζονται κατ’ ανάγκη στην ιστοσελίδα του κρατικού e-procurement, όπου υποβάλλονται οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος με αυτά ακριβώς τα ονόματα.

Αρμόδιοι φορείς επεσήμαναν επίσης ότι ενδέχεται ακόμη οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος να μην αποκαλύπτουν πλήρως τις συνεργαζόμενες κοινοπραξίες από τις οποίες αποτελείται η κάθε μια εξ αυτών που έχουν κατατεθεί.