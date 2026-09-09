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Διαβάζοντας τον νόμο για το ΓΕΣΥ σημείωσα δυο άρθρο που αναφέρονται στις υποχρεώσεις των προσωπικών γιατρών. Το άρθρο26 (5) αναφέρει ότι «Ο προσωπικός ιατρός υποχρεούται να εξυπηρετεί το δικαιούχο επί εικοσιτετραώρου βάσεως», όπως καθορίζεται με Κανονισμούς. Αυτοί οι κανονισμοί όμως απουσιάζουν ή δεν εφαρμόζονται, ούτε αξιοποιούνται, Πώς μπορεί ένας δικαιούχος να απαιτήσει τις υπηρεσίες του προσωπικού του γιατρού, όταν αντιμετωπίσει επείγον περιστατικό εκτός ωραρίου και μάλιστα τις μεταμεσονύκτιες ώρες; Τότε φυσικά είναι υποχρεωμένος να επισκεφτεί ένα από τα ελάχιστα τμήματα επειγόντων περιστατικών, με ότι αυτό συνεπάγεται.

Θεωρώ ότι ο ΟΑΥ θα μπορούσε να αξιοποιήσει αυτή την πρόνοια της νομοθεσίας δημιουργώντας την υπηρεσία του ή των διανυκτερευόντων προσωπικών γιατρών, κατά παρόμοιο τρόπο με τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία. Λεπτομέρειες και κανονισμοί μπορούν να συνταχτούν από ειδικούς τεχνοκράτες και τους γιατρούς. Αυτή η υπηρεσία θα αποφορτώσει και τα τμήματα επειγόντων περιστατικών για να παραμείνουν μόνο για ατυχήματα ή για επείγοντα παραπεμπτικά.

Το δεύτερο άρθρο που σημείωσα, το άρθρο 29 (3), αναφέρει ότι «Ο προσωπικός ιατρός με αναγνωρισμένη από το Ιατρικό Συμβούλιο ειδικότητα υποχρεούται να παρέχει σε κάθε δικαιούχο εγγεγραμμένο στον κατάλογο του τις υπηρεσίες της ειδικότητας του και δε δικαιούται να παραπέμπει τον ασθενή σε άλλο ιατρό της ειδικότητάς του».

Διαβάζοντας αυτό το άρθρο αμέσως σκέφτηκα ότι οι κανονισμοί του ΟΑΥ όχι μόνο δεν αξιοποιούν τις υπηρεσίες, που μπορούν να προσφέρουν οι προσωπικοί γιατροί, με ή χωρίς ειδικότητα. Αντίθετα τους αχρηστεύουν και τους δένουν τα χέρια. Ενώ διακηρύσσουν την σημασία και τη σημαντικότητα των προσωπικών γιατρών στη φιλοσοφία και τη λειτουργία του ΓΕΣΥ.

Και ρωτώ. Αν ένας δικαιούχος, σε ώρα ωραρίου ή και αργά το βράδυ, επισκεφθεί τον προσωπικό του γιατρό με ξαφνικό πόνο ή άλλα σχετικά συμπτώματα. Ο προσωπικός γιατρός διαπιστώνει τροφική δηλητηρίαση ή άλλη παρόμοια ασθένεια, και θεωρεί ότι πρέπει να διανυκτερεύσει σε κλινική για απλή ενδονοσοκομειακή περίθαλψη, για παράδειγμα απλή παρακολούθηση και χορήγηση ορρού. Ο προσωπικός όμως γιατρός χωρίς ειδικότητα, δεν έχει δικαίωμα ενδονοσοκομειακής περίθαλψης και επομένως δεν μπορεί να κάμει στον ασθενή εισαγωγή σε νοσοκομείο ή κλινική. Το μόνο που μπορεί να κάμει είναι να εισηγηθεί στον ασθενή του να επισκεφθεί το τμήμα επειγόντων περιστατικών ή να τον παραπέμψει σε ειδικό γιατρό που έχει δικαίωμα ενδονοσοκομειακής περίθαλψης. Με αυτή τη διαδικασία όμως περιθωριοποιείται ο προσωπικός γιατρός και δέχονται περισσότερες επισκέψεις τα τμήματα επειγόντων περιστατικών.

Αυτές είναι μόνο δυο απλές παρατηρήσεις. Νομίζω όμως ότι υπάρχουν πολλές διαδικασίες στο ΓΕΣΥ που μπορούν να διαφοροποιηθούν, χωρίς να αλλάξει η φιλοσοφία του ΓΕΣΥ. Με τις αλλαγές θα εξυπηρετούνται καλύτερα και ταχύτερα οι δικαιούχοι και θα ευκολύνονται οι υπηρεσίες των συντελεστών του ΓΕΣΥ.