Το Orangery συνεχίζει τη διαδρομή του στο The Landmark Nicosia, Autograph Collection by Marriott. Με ρίζες που ξεκινούν από τη δεκαετία του ‘70, το ιστορικό εστιατόριο επανήλθε στο προσκήνιο με ανανεωμένη όψη και μια σύγχρονη γαστρονομική φιλοσοφία.
Orangery: Η νέα εποχή του θρυλικού εστιατορίου
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