Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη της Ελλάδας το απόγευμα του Σαββάτου (30/8), ο Βασίλης Σπανούλης στάθηκε στο ιστορικό γεγονός του κοινού εθνικού ύμνου πριν από το παιχνίδι με την Κύπρο, δήλωσε υπερήφανος που έζησε αυτή τη στιγμή στο “Σπύρος Κυπριανού” και αναφέρθηκε στη δουλειά που θέλει η Εθνική ομάδα στα ριμπάουντ.

Οι δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη στη συνέντευξη Τύπου:

“Ήταν ένα ιστορικό παιχνίδι το αποψινό. Ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία του EuroBasket που ακούστηκε ένας εθνικός ύμνος. Αυτό είναι μια τεράστια στιγμή για όλους τους Έλληνες. Σε ό,τι αφορά στο παιχνίδι, εκτός από τα πρώτα λεπτά που ήμασταν λίγο χαλαροί, κάναμε καλό παιχνίδι.

Θα παίξουμε το στιλ που έχουμε κόντρα στη Γεωργία. Σεβόμαστε την Γεωργία όπως και κάθε αντίπαλο. Πρέπει να ξεκουραστούμε όσο πιο καλά γίνεται, να μαζέψουμε ενέργεια και να συγκεντρωθούμε για το παιχνίδι. Είναι η πρώτη φορά που θα παίξουμε στις 15:00. Πρέπει να είμαστε γεμάτοι ενέργεια για το αυριανό ματς.

Πάντα θέλω να μιλάω με τους ανθρώπους και να συζητώ. Αυτό δεν είναι το στιλ μου μόνο στην Εθνική, αλλά και στη ζωή. Κάποιες φορές ακους από τους παίκτες, τους φίλους και την οικογένειά σου τις καλύτερες ιδέες, οπότε είμαι πάντα ανοιχτός στις συζητήσεις. Έχουμε πολύ καλή επικοινωνία και είμαστε όλοι εδώ για τον ίδιο λόγο, βρισκόμαστε στην ίδια σελίδα.

Είναι το τρίτο παιχνίδι το αυριανό, όπως έχω πει, πρέπει να βελτιωνόμαστε κατά τη διάρκεια του τουρνούα. Αύριο πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τη Γεωργία και να κάνουμε καλύτερη δουλειά στα ριμπάουντ, γιατί δεν πιστεύω ότι δεν έχουμε τους παίκτες για να πάρουμε ριμπάουντ, αλλά ότι είναι μια συνήθεια.

Υπάρχει τεράστια υπερηφάνεια για το ιστορικό γεγονός με τον κοινό εθνικό ύμνο, είναι τόσο όμορφο και μια τόσο σπουδαία στιγμή. Είμαστε πολύ τυχεροί που το ζήσαμε, είμαι πολύ υπερήφανος. Παίζουμε για όλους τους Έλληνες εδώ, για αυτούς που βρίσκονται στην Ελλάδα και σε όσους είναι εκτός της χώρας στο εξωτερικό.

Για τον λόγο που ο Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι, που είναι assistant του στη Μονακό, δεν βρίσκεται στο EuroBasket: “Επίσης ο άλλος μου βοηθός, ο Ηλίας Κατζούρης δεν είναι εδώ. Κάποιος πρέπει να προπονεί την ομάδα πίσω στο Μονακό, δεν μπορούν να είναι όλοι εδώ. Περίμενα να ακούσω μια μπασκετική ερώτηση”.

