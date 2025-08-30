Η Εθνική Κύπρου προσπάθησε, αλλά δεν μπόρεσε να κοντράρει την ποιότητα της Ελλάδας και γνώρισε την ήττα με 69-96 στη 2η αγωνιστική του Γ’ ομίλου του EuroBasket 2025. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είχε στιγμές αντίδρασης, όμως δεν βρήκε λύσεις απέναντι στην πολυφωνία και το βάθος της γαλανόλευκης.

